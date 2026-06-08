Florentino Pérez hace una declaración contundente sobre su rival tras ser reelegido

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Florentino Pérez hace una declaración contundente sobre su rival tras ser reelegido

Las tan esperadas elecciones a la presidencia del Real Madrid, uno de los clubes más poderosos del fútbol español y mundial, han concluido. Como era de esperar, el presidente saliente, el experimentado y sabio Florentino Pérez, celebró otra gran victoria en este proceso político que fue el centro de atención de los socios y aficionados del club.

Según datos oficiales, Pérez mantuvo su cargo al obtener el 65 % de los votos. Su joven y ambicioso rival, el empresario Enrique Riquelme, solo logró reunir el 35 % de los sufragios.

Tras el anuncio oficial de los resultados, el nuevo-viejo líder del Real Madrid ofreció una rueda de prensa para los representantes de los medios. Durante el evento, los periodistas preguntaron a Florentino Pérez sobre la resistencia mostrada por su principal rival, Riquelme, y su campaña electoral.

Siempre distinguido por sus palabras calmadas pero agudas, Pérez mostró una vez más una actitud bastante dura y fría hacia su rival. «¿Fue Riquelme un rival digno? No puedo comentar al respecto, pues ni siquiera sé quién es», respondió brevemente el dirigente del «Club Real».

Tras esta convincente victoria, Florentino Pérez aseguró el derecho a ejercer como presidente del Real Madrid hasta 2030. Cabe destacar que ha dirigido este majestuoso club ininterrumpidamente desde 2009, convirtiéndolo en una leyenda viviente.

Antes de las elecciones, Enrique Riquelme había hecho promesas grandiosas de que, si ganaba, traería a la estrella del fútbol Erling Haaland a Madrid y nombraría al famoso especialista Jürgen Klopp como entrenador. Sin embargo, representantes del delantero noruego y del técnico alemán desmintieron posteriormente estos informes como completamente infundados.

¡Siga con nosotros en las páginas de Zamin la nueva era que comienza en el Real Madrid bajo el liderazgo de Florentino Pérez, los esperados fichajes bomba y las noticias más candentes de la vida del club!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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