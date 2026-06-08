¿A quién eligió Mbappe como máximo goleador del Mundial 2026?

El Mundial de 2026, que se celebrará en los campos de Estados Unidos, Canadá y México, está cada vez más cerca, siendo esperado con gran emoción por el mundo del fútbol. Kylian Mbappe, delantero estrella del Real Madrid y de la selección francesa, expresó sus predicciones sobre quién marcará más goles en el próximo torneo global de una manera peculiar.

Antes de este gran torneo, donde Argentina defenderá su título de campeón vigente, Mbappe The Touchline realizó una selección entre varios futbolistas estrellas en una entrevista relámpago. A continuación, puedes conocer las respuestas esperadas e inesperadas del delantero francés:

— ¿Yamal o Haaland? — Yamal. — ¿Yamal o Vinicius? — Vinicius. — ¿Vinicius o Kane? — Vinicius. — ¿Vinicius o Messi? — Messi. — ¿Messi o Cristiano Ronaldo? — Cristiano. — ¿Cristiano o Mbappe? — ¡Yo!

Como puedes ver, aunque Mbappe inicialmente prefirió a su compañero Vinicius sobre el joven talento Lamine Yamal y Harry Kane, valoró altamente el fenómeno de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Sin embargo, en la pregunta final, demostró su enorme confianza y carácter de campeón, afirmando categóricamente que él sería el máximo goleador absoluto del Mundial de 2026.