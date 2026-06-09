El hat-trick de Michael Olise asegura una victoria convincente para Francia

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El hat-trick de Michael Olise asegura una victoria convincente para Francia

En vísperas de la Copa del Mundo, las selecciones nacionales más poderosas de Europa continúan sometiendo a sus plantillas a las últimas pruebas serias. En particular, la selección nacional francesa, uno de los gigantes del fútbol mundial, se enfrentó a Irlanda del Norte en su próximo partido amistoso. Bajo la dirección del experimentado entrenador Didier Deschamps, 'Les Bleus' ofrecieron una actuación ejemplar e intensa ante sus aficionados, asegurando una merecida victoria por 3-1 sobre sus rivales.

El talentoso delantero Michael Olise fue reconocido como el verdadero héroe y la revelación del partido. El jugador, que destrozó la defensa rival, anotó un hat-trick espectacular para asegurar la victoria. Olise demostró su habilidad al encontrar la red de Irlanda del Norte en los minutos 43, 49 y 75. La única respuesta de los visitantes llegó en el minuto 64 a través de Kelly, pero este gol no fue suficiente para cambiar el rumbo del encuentro.

Didier Deschamps alineó una formación poderosa con el objetivo de lograr los mejores resultados en la próxima Copa del Mundo. Desde los primeros minutos, los siguientes jugadores saltaron al campo: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Dué y el capitán del equipo Kylian Mbappé. La alta presión y las hermosas combinaciones mostradas en todas las líneas indican que los franceses han llegado al torneo en perfecta forma física.

Partido amistoso
Francia – Irlanda del Norte 3-1
Goles: Olise 43, 49, 75 – Kelly 64
Francia: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Dué, Mbappé.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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