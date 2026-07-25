Ranking final del Mundial 2026: ¿En qué puesto quedó Uzbekistán?

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Ranking final del Mundial 2026: ¿En qué puesto quedó Uzbekistán?

La FIFA ha publicado la tabla de clasificación general final de las selecciones nacionales participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026. España, ganadora del torneo, ocupó el primer lugar, mientras que la subcampeona Argentina fue segunda e Inglaterra se quedó con la tercera posición.

La selección nacional de Uzbekistán concluyó su primera participación en una Copa del Mundo en su historia en el 44.º puesto de la clasificación general.

¿Cómo se determinaron las posiciones finales?

Al elaborar la tabla, la FIFA tuvo en cuenta, en primer lugar, la fase del torneo a la que llegó cada selección. Los equipos que avanzaron más en la competición obtuvieron un puesto más alto en el ranking.

Las selecciones que fueron eliminadas en la misma fase se clasificaron según los siguientes criterios:

  1. Puntos totales obtenidos en todos los partidos;

  2. Diferencia de goles general;

  3. Número de goles anotados;

  4. Si todos los indicadores son iguales, los equipos reciben la misma posición.

Los partidos decididos en tanda de penaltis se consideraron como empate en este cálculo.

España campeón, Argentina segundo

España, ganadora del Mundial, también lideró la clasificación general. Argentina, perdedora de la final, fue segunda, mientras que Inglaterra y Francia completaron el top 4.

El top 10 es el siguiente:

Posición

Selección

1

España

2

Argentina

3

Anglaterra

4

Francia

5

Noruega

6

Bélgica

7

Marruecos, Suiza

8

México

9

Colombia

10

Brasil

¿A qué equipos superó Uzbekistán?

La selección de Uzbekistán ocupó el 44.º puesto en la tabla final de la FIFA. El combinado nacional se situó por encima de Túnez e Irak, y justo detrás de Haití y Jordania.

Vecinos de Uzbekistán en su primer Mundial:

Posición

Selección

41

Panamá

42

Jordania

43

Haití

44

Uzbekistán

45

Túnez

46

Irak

Tabla de clasificación completa del Mundial 2026

Puestos 1–16:

  1. España

  2. Argentina

  3. Inglaterra

  4. Francia

  5. Noruega

  6. Bélgica

  7. Marruecos, Suiza

  8. México

  9. Colombia

  10. Brasil

  11. Estados Unidos

  12. Portugal

  13. Canadá

  14. Egipto

  15. Paraguay

  16. Países Bajos

Puestos 17–32:

  1. Alemania

  2. Costa de Marfil

  3. Croacia

  4. Japón

  5. Australia

  6. República Democrática del Congo

  7. Ghana

  8. Ecuador, Sudáfrica

  9. Suecia

  10. Austria

  11. Bosnia y Herzegovina

  12. Argelia

  13. Senegal

  14. Cabo Verde

  15. Irán

  16. Corea del Sur

Puestos 33–46:

  1. Turquía

  2. Escocia

  3. Uruguay

  4. Arabia Saudí

  5. Chequia

  6. Nueva Zelanda

  7. Catar

  8. Curazao

  9. Panamá

  10. Jordania

  11. Haití

  12. Uzbekistán

  13. Túnez

  14. Irak

Una experiencia histórica para Uzbekistán

El puesto 44 puede no ser el más alto, pero pasará a la historia como la primera participación de la selección nacional de Uzbekistán en la fase final de una Copa del Mundo.

La experiencia adquirida en el torneo, los errores cometidos y los partidos contra grandes rivales serán de gran importancia para la preparación de cara a futuros torneos.

¿Cómo valoras la actuación de la selección de Uzbekistán en el Mundial 2026? Deja tu opinión en los comentarios.

FIFAEspañaArgentinaInglaterraUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
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