Ranking final del Mundial 2026: ¿En qué puesto quedó Uzbekistán?

La FIFA ha publicado la tabla de clasificación general final de las selecciones nacionales participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026. España, ganadora del torneo, ocupó el primer lugar, mientras que la subcampeona Argentina fue segunda e Inglaterra se quedó con la tercera posición.

La selección nacional de Uzbekistán concluyó su primera participación en una Copa del Mundo en su historia en el 44.º puesto de la clasificación general.

¿Cómo se determinaron las posiciones finales?

Al elaborar la tabla, la FIFA tuvo en cuenta, en primer lugar, la fase del torneo a la que llegó cada selección. Los equipos que avanzaron más en la competición obtuvieron un puesto más alto en el ranking.

Las selecciones que fueron eliminadas en la misma fase se clasificaron según los siguientes criterios:

Puntos totales obtenidos en todos los partidos; Diferencia de goles general; Número de goles anotados; Si todos los indicadores son iguales, los equipos reciben la misma posición.

Los partidos decididos en tanda de penaltis se consideraron como empate en este cálculo.

España campeón, Argentina segundo

España, ganadora del Mundial, también lideró la clasificación general. Argentina, perdedora de la final, fue segunda, mientras que Inglaterra y Francia completaron el top 4.

El top 10 es el siguiente:

Posición Selección 1 España 2 Argentina 3 Anglaterra 4 Francia 5 Noruega 6 Bélgica 7 Marruecos, Suiza 8 México 9 Colombia 10 Brasil

¿A qué equipos superó Uzbekistán?

La selección de Uzbekistán ocupó el 44.º puesto en la tabla final de la FIFA. El combinado nacional se situó por encima de Túnez e Irak, y justo detrás de Haití y Jordania.

Vecinos de Uzbekistán en su primer Mundial:

Posición Selección 41 Panamá 42 Jordania 43 Haití 44 Uzbekistán 45 Túnez 46 Irak

Tabla de clasificación completa del Mundial 2026

Puestos 1–16:

España Argentina Inglaterra Francia Noruega Bélgica Marruecos, Suiza México Colombia Brasil Estados Unidos Portugal Canadá Egipto Paraguay Países Bajos

Puestos 17–32:

Alemania Costa de Marfil Croacia Japón Australia República Democrática del Congo Ghana Ecuador, Sudáfrica Suecia Austria Bosnia y Herzegovina Argelia Senegal Cabo Verde Irán Corea del Sur

Puestos 33–46:

Turquía Escocia Uruguay Arabia Saudí Chequia Nueva Zelanda Catar Curazao Panamá Jordania Haití Uzbekistán Túnez Irak

Una experiencia histórica para Uzbekistán

El puesto 44 puede no ser el más alto, pero pasará a la historia como la primera participación de la selección nacional de Uzbekistán en la fase final de una Copa del Mundo.

La experiencia adquirida en el torneo, los errores cometidos y los partidos contra grandes rivales serán de gran importancia para la preparación de cara a futuros torneos.

¿Cómo valoras la actuación de la selección de Uzbekistán en el Mundial 2026? Deja tu opinión en los comentarios.