Elon Musk elogia la nueva capa de protección térmica de Starship

El fundador de SpaceX, Elon Musk, anunció tras las últimas pruebas de la nave espacial Starship que su sistema de protección térmica ha mejorado significativamente. Al comparar los vuelos desde Flight 10 hasta Flight 13, el multimillonario elogió el revestimiento de nueva generación afirmando que «luce increíble». Este cambio es un paso crucial hacia la creación de un sistema de transporte espacial totalmente reutilizable. Así lo informa Ixbt.com informa .

Las fotos difundidas en las redes sociales que reflejan las distintas etapas de prueba muestran que los ingenieros de SpaceX han realizado un trabajo colosal en el aislamiento térmico. En particular, tras la prueba de Flight 10, se apreciaban claramente en el cuerpo de la nave rastros de un fuerte calentamiento, manchas naranjas y daños en las losetas de protección. Sin embargo, tras el vuelo de Flight 13, la superficie de la nave quedó prácticamente intacta y conservó un color negro uniforme.

Progreso tecnológico y capacidades de Starship V3

La mejora del escudo térmico es una de las etapas estratégicas más importantes del programa Starship. La nave debe soportar temperaturas extremas generadas al entrar en la atmósfera a velocidades muy altas. Si este sistema no funciona a la perfección, la reutilización de la nave será imposible, lo que contradeciría los planes de SpaceX de abaratar los vuelos a Marte y la Luna.

Según ixbt.com, el 13.º vuelo de prueba de Starship (Flight 13) se llevó a cabo con éxito el 24 de julio desde el sitio de Starbase en Texas. Esta prueba pasó a la historia como el segundo vuelo de la versión actualizada denominada Starship V3. La nueva modificación de la nave destaca de las anteriores no solo por su solidez, sino también por sus propiedades aerodinámicas.

Los expertos señalan que el aumento de la durabilidad de las losetas térmicas reducirá el tiempo de revisión técnica de la nave entre vuelo y vuelo. Esto permitirá en el futuro lanzar las naves Starship al espacio varias veces al día, al igual que los aviones. Elon Musk considera este objetivo exacto como su misión principal.

Actualmente, el equipo de SpaceX continúa analizando los datos recopilados. Se espera que en los próximos vuelos la protección térmica sea probada en condiciones aún más severas. Estos logros servirán de base no solo para la industria aeroespacial estadounidense, sino para todo el mundo en la configuración de un sistema de transporte interplanetario.