Gary Neville destroza a Argentina: «Jugaron un partido muy malo en la final»

El exdefensa de la selección nacional de Inglaterra, Gary Neville, criticó duramente el rendimiento de Argentina en la final del Mundial 2026. Lionel Scaloni y sus muchachos cayeron derrotados por 0-1 tras 120 minutos sin lograr ni un solo disparo a puerta contra la portería de España.

Según Neville, los argentinos solo resistieron hasta la prórroga en el encuentro decisivo gracias a su solidaridad colectiva y su espíritu de lucha.

«Seamos sinceros»

Gary Neville utilizó términos muy duros al evaluar las acciones de la selección argentina en la final durante el programa «The Overlap».

«Seamos sinceros: jugaron un partido muy malo. Solo hay que aplaudirles por haber aguantado tanto tiempo», afirmó Neville.

En sus siguientes declaraciones, el exjugador criticó severamente el juego del equipo y calificó el fútbol desplegado como «muy pobre».

Ni un solo tiro a puerta en 120 minutos

Argentina experimentó grandes dificultades ofensivas en la final contra España. El equipo de Scaloni no pudo realizar ningún remate entre los tres palos durante el tiempo reglamentario y la prórroga.

Por su parte, España anotó el único tanto del encuentro y ganó por 1-0. Se llevó la victoria.

Estadística Resultado Marcador final España — Argentina 1-0 Duración del partido 120 minutos Tiros a puerta de Argentina 0

Para Neville, precisamente la ineficacia en ataque fue el mayor problema de Argentina.

La «química» colectiva impulsó a Argentina

Al mismo tiempo, Neville mencionó los puntos fuertes de la selección argentina. Valoró positivamente la confianza mutua, la solidaridad y la combatividad dentro del grupo.

«A veces jugaban mal, pero gracias a una gran "química" interna y a su espíritu de lucha, lograban seguir adelante», señaló.

En su opinión, Argentina no siempre mostró un fútbol de alta calidad durante el torneo, pero supo unirse como equipo en situaciones complejas.

Neville destacó el impacto del líder ofensivo

El exinternacional inglés también señaló que en el ataque argentino había un jugador de talento extraordinario capaz de guiar al equipo.

Según Neville, sin este líder habría sido mucho más difícil para Argentina llegar siquiera a las semifinales del torneo.

Sin embargo, en la final de la Copa del Mundo, ni siquiera la habilidad individual pudo ayudar a romper la ordenada defensa de España.

¿El partido de la final empaña los logros de Argentina?

Aunque Argentina llegó a la final, las estadísticas ofensivas en el duelo decisivo intensificaron las críticas hacia el equipo.

La tajante postura de Neville refleja esta contradicción: por un lado, un equipo combativo que llegó hasta la final; por el otro, un ataque que se quedó sin remates a puerta en 120 minutos.

¿Crees que Argentina jugó realmente muy mal en la final o fue España la que actuó a un nivel imparable? Deja tu opinión en los comentarios.