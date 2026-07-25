¿Por qué fue absuelta la mujer acusada de la muerte de un bebé de 36 semanas?

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¿Por qué fue absuelta la mujer acusada de la muerte de un bebé de 36 semanas?

Corea del SurSe ha tomado una decisión inesperada en un caso judicial que ha generado grandes debates en . Una joven de 20 años, acusada de matar a su bebé tras interrumpir su embarazo a las 36 semanas, fue absuelta por un tribunal de apelación.

Se reveló que en 2024 esta mujer publicó un video en YouTube afirmando que había terminado su embarazo al octavo mes. Esta situación desató duras discusiones en la opinión pública y Corea del Sur se inició una investigación oficial por iniciativa del Ministerio de Salud.

Durante la investigación, los fiscales informaron que el bebé nació vivo mediante cesárea y luego fue colocado en un refrigerador, donde falleció. Sobre esta base, el tribunal de primera instancia había condenado a la mujer a tres años de libertad condicional. Asimismo, el cirujano que realizó la operación fue condenado a cuatro años de prisión y el director del hospital privado a seis años.

Sin embargo, la instancia de apelación reexaminó el caso y declaró a la mujer inocente. Según la defensa, un intermediario le había dicho que el bebé nacería muerto y ella desconocía los detalles reales de lo ocurrido.

Al mismo tiempo, el tribunal también redujo las penas impuestas al personal médico. La condena del cirujano se redujo a 2,5 años y la del director del hospital a cuatro años. Dos profesionales médicos admitieron haber participado en las acciones relacionadas con la muerte del bebé.

Según los informes, la mujer se enteró de su embarazo recién en el séptimo mes. Afirmó que decidió abortar debido a que no tenía ingresos estables, además de haber consumido alcohol y fumado durante el embarazo. Este suceso Corea del Surha vuelto a poner sobre la mesa el tema de los abortos tardíos y la responsabilidad médica en .

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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