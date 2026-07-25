Roy Keane sobre Messi: "Todavía no ha alcanzado el nivel de Cristiano Ronaldo"

El lugar de Lionel Messi en la historia del fútbol mundial ha vuelto a generar un intenso debate. Gary Neville, Roy Keane e Ian Wright intercambiaron opiniones sobre si la estrella argentina puede ser colocada por encima de Pelé y Diego Maradona.

El punto más interesante de la conversación fue la respuesta irónica de Roy Keane sobre Cristiano Ronaldo Los nuevos récords de Messi en la Copa del Mundo intensificaron la discusión.

Neville plantea la pregunta histórica

En el programa «The Overlap», Gary Neville preguntó si, tras los recientes logros de Messi, era hora de colocarlo por encima de los más grandes de la historia del fútbol.

«¿Se puede poner ahora a Messi por encima de Pelé y Maradona? ¿No es hora de hablar de ello tras sus logros?», dijo Neville.

Su pregunta se basaba en los récords personales de Messi, sus resultados con la selección y su larga trayectoria al más alto nivel.

Roy Keane menciona a Ronaldo

Roy Keane respondió de forma inesperada a la pregunta de Neville.

«Sí, pero todavía no ha alcanzado Cristiano Ronaldo », dijo el exjugador.

Después, Keane se echó a reír, lo que demostró que sus palabras fueron más una broma que una conclusión seria.

Keane también es conocido por defender a menudo al jugador portugués debido a su pasado en elManchester Unitedy su relación con Cristiano Ronaldo.

Neville aún no está listo para una conclusión definitiva

Gary Neville expresó una opinión cautelosa sobre la cuestión de colocar a Messi en la cima absoluta de la historia del fútbol.

«Creo que todavía no estamos listos para ponerlo en ese pedestal máximo», dijo.

Esto demuestra que el debate sobre el «mejor de la historia» sigue abierto, ya que Pelé, Maradona, Messi y Ronaldo jugaron en diferentes épocas, condiciones y estilos.

Los resultados de Messi en el torneo intensificaron el debate

En la pasada Copa del Mundo, Lionel Messi fue uno de los líderes indiscutibles de su equipo.

Indicador Resultado Goles 8 Asistencias 4 Total de acciones de gol 12 Estatus en el torneo Mejor asistente

El jugador argentino se convirtió en el primero en superar la marca de 20 acciones de gol en la historia de los torneos internacionales de selecciones.

También estableció un nuevo récord como el jugador con más partidos disputados en la historia de las Copas del Mundo.

¿Es Messi el mejor futbolista?

La habilidad técnica, los goles, las asistencias y la consistencia de Messi a lo largo de los años lo han colocado indudablemente entre los nombres más grandes de la historia del fútbol.

Sin embargo, ponerlo por encima de Pelé, Maradona o Ronaldo depende en gran medida de la visión personal de los aficionados. Comparar a representantes de distintas generaciones solo a través de números no siempre ofrece una imagen completa.

¿Crees que Lionel Messi es el mejor jugador de la historia o son superiores Pelé, Maradona o Ronaldo? Deja tu opinión en los comentarios.