La revelación de la Copa del Mundo 2026, Vozinha, está muy cerca de convertirse en fichaje estrella...

Vozinha, el guardameta de la selección nacional de Cabo Verde que destacó por sus sólidas actuaciones en la Copa del Mundo 2026, continuará su carrera en Chile. El portero de 40 años ha llegado a un acuerdo verbal con uno de los clubes más famosos del país, Colo-Colo.

Según el periodista Fabrizio Romano, solo falta la firma de los documentos y el reconocimiento médico entre ambas partes. Anteriormente, Vozinha también Lionel Messi y el Inter Miami figuraban entre los principales pretendientes.

Las partes han alcanzado un acuerdo verbal

Fabrizio Romano informó a través de la red social X que existe un acuerdo de principio para el traspaso de Vozinha a Colo-Colo.

Según la fuente, los documentos del traspaso deberían firmarse próximamente. Se espera que este proceso concluya durante el fin de semana, tras lo cual el guardameta se someterá al reconocimiento médico.

Por ahora, Colo-Colo no ha hecho oficial el fichaje. Por lo tanto, la incorporación del portero al club chilieno se confirmará por completo solo después de la firma de los documentos.

Colo-Colo apuesta por la experiencia del guardameta

Anteriormente se había informado que, por orden del presidente del club chileno Anibal Mosa, se habían iniciado negociaciones con los representantes de Vozinha.

Colo-Colo ha puesto sus ojos en la vasta experiencia internacional del arquero de 40 años y en su desempeño en la Copa del Mundo. Se dice que Vozinha también está listo para comenzar una nueva etapa en su carrera en Chile.

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El Inter Miami también mostró interés en el portero

Uno de los principales rivales de Colo-Colo en la lucha por fichar a Vozinha fue el club estadounidense Inter Miami.

La estrella argentina Lionel Messi juega en el club de Florida. Por esta razón, el traspaso del portero a la liga estadounidense también se barajó como una opción probable.

Sin embargo, según la última información, el guardameta está cerca de decantarse por la opción chilena. El deseo de Colo-Colo de contar con él como titular indiscutible pudo haber sido el factor decisivo en las negociaciones.

Dos partidos imbatido en la Copa del Mundo

Vozinha disputó cuatro encuentros durante la histórica participación de Cabo Verde en la Copa del Mundo 2026.

Mantuvo su portería a cero en dos de ellos. La serenidad del experimentado guardameta y sus paradas clave ayudaron al equipo a alcanzar los octavos de final.

Cabo Verde participó por primera vez en su historia en la fase final de la Copa del Mundo. La selección disputó un reñido encuentro de dieciseisavos de final ante Argentina, cayendo derrotada por 2-3.

Vozinha podría cambiar de club como agente libre

El contrato del portero con el Chaves, equipo de la segunda división de Portugal, finalizó este verano.

Esta situación le permite a Colo-Colo fichar a Vozinha a coste cero. El club solo tendrá que acordar los términos del contrato personal del jugador, su salario y otras condiciones.

La gran experiencia de Vozinha puede ser muy útil para Colo-Colo, no solo sobre el terreno de juego, sino también para el desarrollo de los porteros jóvenes.

El anuncio oficial es inminente

Aunque se ha alcanzado un acuerdo verbal, el fichaje aún no se ha cerrado por completo. Vozinha debe superar con éxito las pruebas médicas y ambas partes deben firmar el contrato.

Si el proceso transcurre según lo previsto, el guardameta caboverdiano que brilló en el Mundial 2026 podría ser presentado oficialmente como nuevo jugador de Colo-Colo en los próximos días.

¿Crees que el veterano Vozinha de 40 años logrará afianzarse como el portero titular de Colo-Colo? Deja tu opinión en los comentarios.