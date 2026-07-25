El Real Madrid ofrece 100 millones de euros por Diomande

El Real Madrid ha enviado una oferta oficial por el fichaje del extremo de 19 años del RB Leipzig, Yan Diomande. Según Fabrizio Romano, los españoles están dispuestos a pagar hasta 100 millones de euros, incluidos los bonus, por el jugador.

Sin embargo, el club alemán no consideró esta cantidad suficiente. Las negociaciones se vuelven aún más intensas ya que el PSG también está en la pelea por Diomande.

¿Cómo es la oferta del Real Madrid?

Según la fuente, el club madridista ha propuesto las siguientes condiciones por el joven internacional de Costa de Marfil:

Tipo de pago Cantidad Cantidad garantizada 90 millones de euros Bonus 10 millones de euros Valor total Hasta 100 millones de euros

Esta oferta demuestra que el Real Madrid ve en Diomande a un jugador fundamental para el futuro.

El RB Leipzig rechazó la oferta

El club alemán no aceptó la propuesta compuesta por 90 millones de euros y 10 millones en bonus.

Se informa que el Leipzig exige una cantidad garantizada o total superior a 100 millones de euros por Diomande. Las negociaciones entre las partes no se han detenido y se siguen discutiendo los términos del acuerdo.

Por ahora, los clubes no han alcanzado un acuerdo oficial.

El PSG también compite por el jugador

Entre los clubes interesados en Diomande también se encuentra el Paris Saint-Germain de Francia.

Los parisinos han establecido contacto con el RB Leipzig, pero hasta el momento no se han registrado avances significativos en las conversaciones. Aun así, la presencia del PSG en la carrera por el fichaje aumenta la competencia para el Real Madrid.

¿Por qué Diomande está valorado tan caro?

A pesar de tener solo 19 años, el extremo ha logrado captar la atención de los grandes clubes de Europa. Que su precio de traspaso se fije por encima de los 100 millones de euros significa que el Leipzig no quiere dejar ir al jugador fácilmente.

Al mismo tiempo, una cifra tan alta demuestra la confianza depositada en Diomande y la gran valoración de su potencial futuro.

Comienza una fase decisiva en las negociaciones

Aunque la primera oferta del Real Madrid ha sido rechazada por ahora, el club blanco sigue negociando. El interés del PSG podría fortalecer aún más la postura del Leipzig respecto al precio.

La gran pregunta ahora es: ¿aumentará el Real Madrid su oferta o aceptará el club alemán las condiciones actuales?

¿Crees que el Real Madrid debería pagar más de 100 millones de euros por el joven Diomande de 19 años? Deja tu opinión en los comentarios.