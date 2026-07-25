El Real Madrid ofrece 100 millones de euros por Diomande

·53·Deportes
El Real Madrid ofrece 100 millones de euros por Diomande

El Real Madrid ha enviado una oferta oficial por el fichaje del extremo de 19 años del RB Leipzig, Yan Diomande. Según Fabrizio Romano, los españoles están dispuestos a pagar hasta 100 millones de euros, incluidos los bonus, por el jugador.

Sin embargo, el club alemán no consideró esta cantidad suficiente. Las negociaciones se vuelven aún más intensas ya que el PSG también está en la pelea por Diomande.

¿Cómo es la oferta del Real Madrid?

Según la fuente, el club madridista ha propuesto las siguientes condiciones por el joven internacional de Costa de Marfil:

Tipo de pago

Cantidad

Cantidad garantizada

90 millones de euros

Bonus

10 millones de euros

Valor total

Hasta 100 millones de euros

Esta oferta demuestra que el Real Madrid ve en Diomande a un jugador fundamental para el futuro.

El RB Leipzig rechazó la oferta

El club alemán no aceptó la propuesta compuesta por 90 millones de euros y 10 millones en bonus.

Se informa que el Leipzig exige una cantidad garantizada o total superior a 100 millones de euros por Diomande. Las negociaciones entre las partes no se han detenido y se siguen discutiendo los términos del acuerdo.

Por ahora, los clubes no han alcanzado un acuerdo oficial.

El PSG también compite por el jugador

Entre los clubes interesados en Diomande también se encuentra el Paris Saint-Germain de Francia.

Los parisinos han establecido contacto con el RB Leipzig, pero hasta el momento no se han registrado avances significativos en las conversaciones. Aun así, la presencia del PSG en la carrera por el fichaje aumenta la competencia para el Real Madrid.

¿Por qué Diomande está valorado tan caro?

A pesar de tener solo 19 años, el extremo ha logrado captar la atención de los grandes clubes de Europa. Que su precio de traspaso se fije por encima de los 100 millones de euros significa que el Leipzig no quiere dejar ir al jugador fácilmente.

Al mismo tiempo, una cifra tan alta demuestra la confianza depositada en Diomande y la gran valoración de su potencial futuro.

Comienza una fase decisiva en las negociaciones

Aunque la primera oferta del Real Madrid ha sido rechazada por ahora, el club blanco sigue negociando. El interés del PSG podría fortalecer aún más la postura del Leipzig respecto al precio.

La gran pregunta ahora es: ¿aumentará el Real Madrid su oferta o aceptará el club alemán las condiciones actuales?

¿Crees que el Real Madrid debería pagar más de 100 millones de euros por el joven Diomande de 19 años? Deja tu opinión en los comentarios.

Real MadridYan DiomandeLeipzigPSGFabrizio Romano
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La Juventus busca portero: el objetivo principal en Turín es el guardameta del PSGLa Juventus busca portero: el objetivo principal en Turín es el guardameta del PSGHoy, 02:35La revelación del Mundial Vozinha se une al gigante chilenoLa revelación del Mundial Vozinha se une al gigante chilenoHoy, 01:37La pelea por Julian Brandt: Leeds United y Ajax quieren fichar al agente libreLa pelea por Julian Brandt: Leeds United y Ajax quieren fichar al agente libreHoy, 01:17El Real Madrid está cerca de cerrar el fichaje de la estrella del Manchester City, RodriEl Real Madrid está cerca de cerrar el fichaje de la estrella del Manchester City, RodriHoy, 01:16Jürgen Klopp impone duras condiciones a Alemania: ¿qué dijo exactamente?Jürgen Klopp impone duras condiciones a Alemania: ¿qué dijo exactamente?Hoy, 01:12100 000 $ para Temirov: revelados los ganadores de los bonos en Abu Dabi100 000 $ para Temirov: revelados los ganadores de los bonos en Abu DabiHoy, 00:54
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso