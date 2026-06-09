El Real Madrid completa oficialmente el fichaje de Denzel Dumfries

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El Real Madrid completa oficialmente el fichaje de Denzel Dumfries

El Real Madrid ha vuelto a sorprender a los aficionados al fútbol de todo el mundo con otro movimiento sensacional e inesperado en el mercado global de fichajes. La directiva del club anunció la firma de un contrato a largo plazo con Denzel Dumfries, el experimentado y talentoso defensa del Inter de Milán y de la selección nacional de los Países Bajos. Fabrizio Romano, el insider más fiable y reconocido del fútbol mundial, confirmó oficialmente esta exclusiva noticia de última hora a través de sus redes sociales.

Según fuentes que citan al insider, el acuerdo entre el gigante madrileño y el jugador tiene una duración hasta junio de 2030, es decir, cuatro años, lo que supone un paso estratégico serio para reforzar la línea defensiva. También se han revelado los detalles financieros del contrato: el Inter de Milán recibirá una cantidad de 20 millones de euros del Real Madrid por el traspaso del lateral derecho neerlandés de 30 años, rápido y físicamente fuerte.

Denzel Dumfries es conocido por su alta velocidad y su activa participación en los ataques. La temporada pasada, disputó 20 partidos oficiales en la Serie A con el Inter, marcando tres goles. Además, proporcionó una asistencia, contribuyendo significativamente al éxito del club milanés. Ahora, este talentoso jugador busca nuevas victorias en el Santiago Bernabéu.

¡Sigue con nosotros en Zamin el nuevo proyecto 'Galácticos' del Real Madrid, los primeros pasos de Denzel Dumfries en La Liga y las últimas noticias de fichajes del fútbol mundial!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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