Gran limpieza en el Real Madrid: estos cinco jugadores son intocables

Con el inicio de una nueva era en el Real Madrid bajo la dirección de José Mourinho, se esperan cambios drásticos en la plantilla del equipo. Según los informes, el club ha designado a cinco futbolistas como parte intocable de su proyecto de futuro, aunque el destino de varias otras estrellas sigue en duda.

La mayor intriga es que Kylian Mbappé y Jude Bellingham están en esta lista, pero Vinícius Júnior y estrellas como Eduardo Camavinga no han recibido una confianza tan firme.

Los cinco pilares de Mourinho

Según la información difundida por el periodista de El Mundo, Abraham Romero, la directiva del club y José Mourinho consideran prácticamente intocables a los siguientes jugadores:

Kylian Mbappé;

Federico Valverde;

Arda Güler;

Bernardo Silva;

Jude Bellingham.

Se espera que este quinteto ocupe una posición central en el proyecto deportivo del Real Madrid no solo para la nueva temporada, sino también para los próximos años.

José Mourinho fue nombrado oficialmente entrenador del Real Madrid en junio de 2026. El técnico portugués firmó un contrato hasta 2029 y comenzó a preparar al equipo para la nueva temporada en julio.

Bernardo Silva tampoco fue incluido en esta lista por casualidad. El centrocampista portugués firmó un contrato con el Real Madrid hasta 2028 en junio.

Negociaciones avanzadas con dos jugadores

Según fuentes, el Real Madrid también planea retener a Aurélien Tchouaméni y Brahim Díaz en el equipo. Se informa que las negociaciones sobre los nuevos contratos con ambos jugadores han entrado en su fase final.

Tchouaméni disputó 49 partidos con los blancos la temporada pasada, consolidándose como uno de los ejecutores clave en la medular del equipo.

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Sin embargo, el club aún no ha anunciado oficialmente la prórroga de los contratos. Por lo tanto, este asunto debe considerarse un plan en proceso de negociación y no un traspaso cerrado.

¿Por qué es incierto el futuro de cuatro futbolistas famosos?

El informe Vinícius Júnior, Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono y Endrick señala que aún no se ha tomado una decisión final sobre su futuro a largo plazo en el Real Madrid.

Esto no significa que todos vayan a ser vendidos en verano. Pero si el club quiere realizar grandes fichajes, tendrá que hacer espacio tanto en la plantilla como en las cuentas financieras.

Especialmente la situación de Vinícius llama más la atención. El delantero brasileño ha sido una de las principales estrellas del Real Madrid en los últimos años, pero el ascenso de Mbappé como figura central y los planes para un nuevo extremo podrían afectar su estatus.

No estar en la lista de intocables no significa que su salida sea inevitable. Pero si llega una gran oferta en el mercado de fichajes, el club podría no cerrar completamente la puerta a las negociaciones.

¿Ha comenzado un gran movimiento por Rodri y Diomande?

Se dice que la directiva del Real Madrid está trabajando simultáneamente en dos grandes fichajes. El primer candidato es el centrocampista español del Manchester City, Rodri, y el segundo es el extremo de 19 años del RB Leipzig, Yan Diomande.

Aún no se han confirmado negociaciones oficiales por Rodri. Mientras algunos informes dicen que el interés del Real Madrid es serio, otras fuentes escriben que todavía no ha habido contacto claro entre los clubes. Por lo tanto, este traspaso sigue siendo un escenario potencial por ahora.

La situación de Diomande es mucho más activa. Según información de AS, el Real Madrid ha iniciado negociaciones con el Leipzig y una primera oferta de 100 millones de euros fue rechazada. El club alemán exige alrededor de 130 millones de euros, y el acuerdo podría cerrarse en torno a los 120 millones de euros.

¿A cambio de quién se realizarán los grandes fichajes?

Si llega Rodri, la competencia en el centro del campo del Real Madrid se intensificará drásticamente. Esta situación podría afectar principalmente al tiempo de juego de Camavinga y Tchouaméni.

El fichaje de Diomande planteará aún mayores interrogantes en la línea de ataque. El joven de 19 años puede jugar en ambas bandas, lo que significa que su llegada podría afectar directamente el futuro de Vinícius, Mastantuono, Brahim Díaz e incluso Endrick.

El plan potencial del Real Madrid se ve así:

retener a los cinco líderes principales del equipo;

formar una plantilla adecuada al estilo de Mourinho;

llegar a un acuerdo con jugadores cuyos contratos se encuentran en una etapa crucial;

considerar la venta de algunas estrellas si llega una gran oferta;

fortalecer el centro del campo y las bandas a través de Rodri y Diomande.

Se está formando una nueva jerarquía en el Real Madrid

Se hace evidente que el regreso de Mourinho no se limitará solo a un cambio de entrenador en el Real Madrid. El club está formando un nuevo núcleo para el equipo y determinando en torno a qué futbolistas se construirá el futuro.

Por ahora, el club no ha anunciado oficialmente una lista de jugadores intocables. Sin embargo, las noticias sobre los jugadores que llegan y los que podrían irse muestran que ha comenzado un gran proceso de reconstrucción en Madrid.

Y la pregunta más importante sigue abierta: Vinícius Júnior ¿permanecerá en el nuevo proyecto del Real Madrid o el fichaje de Diomande señalará el fin de su etapa en Madrid?

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