¿Por qué la España campeona del mundo pagará 15 millones de dólares a EE. UU.?

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¿Por qué la España campeona del mundo pagará 15 millones de dólares a EE. UU.?

La selección de España , ganadora de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, se enfrenta a un gasto financiero inesperado. Se ha sabido que una parte del premio en efectivo obtenido por el campeonato se pagará en impuestos según los requisitos de la legislación fiscal de EE. UU. Así lo informó Fox News .

Según la información, de acuerdo con la legislación estadounidense, los no residentes extranjeros que obtienen ingresos en el territorio del país deben pagar un impuesto federal del 30 % sobre dichos ingresos, a menos que existan exenciones mediante tratados fiscales bilaterales.

La selección española ganó un total de 50 millones de dólares en premios por su victoria en el Mundial. Sin embargo, la parte estadounidense evaluó a los futbolistas no como un equipo unificado, sino como personas individuales. Por lo tanto, la base imponible se calculó de forma individual para cada jugador.

Como resultado, la selección de España podría tener que pagar hasta 15 millones de dólares en impuestos al presupuesto de EE. UU.

El informe señala que representantes del Congreso de EE. UU. destacaron que el equipo europeo debería haberse familiarizado de antemano con las normas fiscales vigentes. Al mismo tiempo, algunos miembros de la Cámara de Representantes criticaron una tasa impositiva tan alta aplicada a los deportistas y afirmaron que es necesario revisarla.

EspañaEE. UU.FIFAFox News
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Aziza Shukhratova
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