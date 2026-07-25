Gigabyte revoca la garantía de la GeForce RTX 4090: Las razones siguen sin estar claras

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Gigabyte revoca la garantía de la GeForce RTX 4090: Las razones siguen sin estar claras

Un nuevo caso llamativo ha surgido en el mundo de la tecnología informática. La empresa Gigabyte se negó a proporcionar el servicio de garantía para reparar una de sus tarjetas gráficas más costosas, la GeForce RTX 4090. Esta situación genera serias dudas entre los usuarios respecto a la calidad del servicio técnico del fabricante, informa Ixbt.com informa al respecto.

Según un usuario de Reddit bajo el seudónimo Realcraser1, a pesar de contar con una garantía oficial válida hasta 2027, la compañía se negó a reparar el dispositivo. De acuerdo con el usuario, la tarjeta gráfica funcionaba perfectamente antes de trasladar la computadora de lugar, tras lo cual el sistema dejó de encender.

Cuando el dispositivo fue enviado al centro de servicio de Gigabyte para su diagnóstico, los especialistas lo devolvieron con la conclusión de que estaba «dañado por el usuario, sin posibilidad de reparación». Según ixbt.com, el fabricante alegó daños en el circuito impreso (PCB), pero no presentó ninguna prueba concluyente ni fotografías al respecto.

Defectos invisibles y un enfoque dudoso

Tras recibir de nuevo su dispositivo, el propietario encontró únicamente dos pegatinas indicadoras que señalaban la supuesta ubicación del defecto. Lo más curioso es que ni el usuario ni otros observadores independientes pudieron detectar visualmente ninguna grieta o daño externo en la placa.

Según los expertos, si el daño se encuentra en las capas internas de un circuito impreso multicapa, es posible que no se aprecie a simple vista. Sin embargo, una marca importante como Gigabyte debería haber proporcionado fundamentos técnicos en tal situación, como radiografías o imágenes tomadas bajo un microscopio.

Actualmente, el dueño de la tarjeta gráfica no planea rendirse. Tiene la intención de enviar el dispositivo para una pericial independiente al taller Northwest Repair o al canal de YouTube Gamers Nexus, conocido por exponer este tipo de escándalos. Es seguro que incidentes de esta índole empañan la reputación de la marca y obligan a los compradores del segmento de alta gama a ser más cautelosos.

Teniendo en cuenta que las tarjetas gráficas insignia como la NVIDIA RTX 4090 se venden a precios muy elevados en el mercado, el tema de la garantía oficial resulta sumamente importante para los usuarios. Es natural que la negativa de los fabricantes a cumplir la garantía bajo motivos tan confusos genere preocupación entre quienes adquieren hardware costoso.

Por el momento, Gigabyte no ha emitido ninguna declaración pública sobre este caso en particular. Si una pericia independiente demuestra que el usuario tiene la razón, la compañía podría no solo verse obligada a reemplazar la tarjeta gráfica, sino también a enfrentar una grave crisis de reputación.

GigabyteGeForce RTX 4090NVIDIATecnologíaGarantía
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Abror Shuhratov
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