Eldor Shomurodov elige entre «¿Ronaldo o Messi?»

El capitán de la selección nacional de Uzbekistán, Eldor Shomurodov, dio su opinión sobre uno de los debates más famosos del mundo del fútbol. Se le propuso Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, pero la respuesta del delantero no se limitó a un solo nombre.

Al responder a una pregunta en el pódcast «Nima gap?», Shomurodov también explicó la diferencia fundamental entre los caminos de ambos jugadores hacia el éxito.

Una pregunta — dos grandes futbolistas

Durante la entrevista, a Eldor Shomurodov se le hizo una pregunta breve pero que ha dividido a los aficionados al fútbol durante años:

«¿Ronaldo o Messi?»

En lugar de situar a uno marcadamente por encima del otro, el delantero uzbeko afirmó que elige a ambos.

«Elijo a los dos. Porque muchos lo dicen, y yo comparto esta opinión: Messi es talento puro, y Ronaldo es trabajo duro».

Según Shomurodov, ambas leyendas han llegado a la cima del fútbol a través de caminos diferentes. Mientras que uno destaca por su talento innato, el otro se ha convertido en el símbolo de la disciplina y el esfuerzo constante.

¿Por qué a Shomurodov le gusta más el juego de Messi?

Shomurodov no ocultó que, como espectador, prefiere ver los partidos de Lionel Messi.

«Me gusta más ver jugar a Messi».

Esta elección está relacionada principalmente con el estilo del jugador argentino sobre el terreno de juego. Los movimientos de Messi con el balón, su visión de juego y sus decisiones inesperadas lo convierten en un futbolista único para millones de aficionados.

Sin embargo, esta opinión de Shomurodov no significa que infravalore el nivel de Ronaldo.

¿Qué aspecto de Ronaldo le impresiona?

Eldor Shomurodov destacó que respeta profundamente a la estrella portuguesa por mantener un nivel tan alto durante tantos años.

«También respeto mucho a Ronaldo. Porque lleva tantos años a ese nivel».

Algunos aficionados consideran que Cristiano Ronaldotiene un ego muy fuerte y lo ven como un defecto. Shomurodov, en cambio, lo vio desde otra perspectiva.

«Algunos dicen que su ego es muy fuerte. Creo que es precisamente ese ego el que lo ha llevado a este nivel».

Según el capitán de la selección uzbeka, la confianza inquebrantable de Ronaldo en sí mismo y su deseo constante de ser el mejor han sido uno de los factores clave que lo han mantenido en la cima del fútbol durante largos años.

¿A quién eligió realmente Shomurodov?

Como se puede ver en la respuesta del delantero, se siente más cercano a Messi desde el punto de vista de disfrutar el fútbol. Pero en cuanto a profesionalismo, trabajo y carácter, siente un gran respeto por Ronaldo.

Futbolista Aspecto destacado por Shomurodov Lionel Messi Talento natural y juego vistoso Cristiano Ronaldo Trabajo, carácter y gran confianza Elección final Ambos

Por lo tanto, Shomurodov no eligió a un jugador para descartar al otro. Valoró el lugar de Messi y Ronaldo en la historia del fútbol a través de dos caminos diferentes pero igualmente grandes.

¿Estás de acuerdo con la opinión de Eldor Shomurodov? Ronaldo o Messi — escribe tu elección en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al fútbol en Telegram.