El Arsenal de Londres se prepara para dar un golpe sonado en el mercado de fichajes. Según informa The Athletic, los "gunners" han enviado una consulta inicial sobre la situación de traspaso del delantero del Real Madrid, Vinicius Junior. Los subcampeones de Inglaterra están estudiando seriamente las posibilidades de fichar a la estrella brasileña. Así lo informa Goal.com informa .

Este interés surge en un momento en que las negociaciones entre el club blanco y el jugador para la renovación de su contrato se encuentran en un callejón sin salida. Actualmente, el acuerdo vigente de Vinicius Junior es válido hasta junio de 2027. Sin embargo, las partes aún no han llegado a un acuerdo sobre un nuevo contrato, lo que crea una oportunidad favorable para los gigantes europeos.

Problemas contractuales y la preocupación de Florentino Pérez

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, está bastante preocupado por la situación. Según los informes, el salario anual del jugador asciende a 25 millones de euros y al final de la presente temporada se le debe pagar una prima de fidelidad considerable. Si el contrato no se prolonga, la directiva del club podría considerar su venta para evitar el riesgo de dejarlo marchar gratis.

Al mismo tiempo, el "club blanco" ya ha comenzado a buscar un sustituto para Vinicius Junior. Los madridistas están cerca del fichaje del talentoso extremo del RB Leipzig nacido en 2006, Yan Diomandé. Este movimiento se valora como otra señal de que el futuro de Vinicius Junior está en duda.

El Arsenal continúa reforzando su plantilla

El Arsenal ha comenzado a renovar su línea de ataque tras la reciente marcha de Leandro Trossard al Beşiktaş. Aunque los londinenses ya han fichado al jugador del Brujas Christos Tzolis por 40 millones de euros, se espera que un jugador del nivel de Vinicius Junior eleve el potencial ofensivo del equipo a un nivel totalmente nuevo.

Desde su llegada al Real Madrid en 2018, Vinicius Junior ha disputado 375 partidos, anotando 128 goles y dando 100 asistencias. Se dice que su experiencia y velocidad se adaptan perfectamente al sistema de Mikel Arteta. Por ahora, no han comenzado negociaciones oficiales entre los clubes, pero el Arsenal sigue la situación de cerca.

Para los aficionados al fútbol de Uzbekistán, si este fichaje se concreta, el atractivo de la Premier League aumentará sin duda. El traspaso a Londres de Vinicius Junior, considerado uno de los mejores extremos del mundo, tendrá un impacto positivo no solo en el Arsenal, sino en el prestigio de todo el campeonato.