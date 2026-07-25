El club español Atlético de Madrid ha dado un nuevo golpe mediático en el mercado de fichajes. Los madrileños han anunciado oficialmente el fichaje del centrocampista del París Saint-Germain (PSG) y líder de la selección nacional de Corea del Sur, Kang-in Lee. Este traspaso se considera no solo un refuerzo para la plantilla, sino también un paso estratégico para aumentar la influencia del club en el mercado asiático. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información, el Atlético de Madrid pagó 35 millones de euros al club parisino por este traspaso. El futbolista de 25 años firmó un contrato a largo plazo con el equipo de la capital, válido hasta el verano de 2031, por cinco años. Con este fichaje, Kang-in Lee regresa al campeonato español en el momento más brillante de su carrera.

Un dorsal legendario y una nueva responsabilidad

La directiva del club también expresó simbólicamente su gran confianza en el futbolista coreano. Kang-in Lee vestirá el número 7, considerado el más prestigioso de la historia del club, en las filas del Atlético de Madrid. Anteriormente, este dorsal fue lucido por los principales delanteros y jugadores legendarios del equipo.

En un comunicado oficial, el Atlético de Madrid elogió las capacidades técnicas del jugador: "Kang-in Lee es un talento que maneja hábilmente la pierna izquierda, capaz de rendir con la misma eficacia como centrocampista ofensivo y en las bandas. Su visión de juego, su control del balón y sus disparos precisos llevarán el juego de nuestro equipo a un nuevo nivel".

Regreso a La Liga: Un campeonato conocido

España no es un país desconocido para Kang-in Lee. Nacido en Incheon, el futbolista se incorporó a la academia del Valencia con tan solo 10 años. Se formó como jugador profesional en España, ganó la Copa del Rey con el Valencia y posteriormente se lució con el Mallorca, llamando la atención de los ojeadores de todo el mundo.

Tras temporadas exitosas en el PSG, el jugador defendió dignamente los colores de Corea del Sur en el Mundial de 2026 celebrado en Norteamérica. Se dice que fue precisamente su sólida actuación en la Copa del Mundo la que dio el impulso definitivo al entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, para concretar el fichaje.

La materialización de este traspaso es significativa por los siguientes aspectos:

El Atlético de Madrid ha enriquecido técnicamente su línea de centrocampistas ofensivos;

El club ha captado la atención de millones de aficionados en la región asiática;

La Liga ha recuperado a uno de sus antiguos representantes más talentosos.

Ahora, Kang-in Lee se incorporará aos entrenamientos con su nuevo equipo y se espera que se convierta en una de las armas principales del club madrileño en la próxima temporada. Los aficionados esperan con ilusión el debut del nuevo dueño del dorsal 7.