El movimiento oculto del Real: ¿cerca un fichaje de 120 millones?

El Real Madrid ha iniciado su próxima ofensiva en el mercado de fichajes de verano que podría revolucionar Europa. Se rumorea que los madridistas mantuvieron negociaciones secretas en Alemania para hacerse con los servicios de Yan Diomande, de 19 años, pero el mayor obstáculo para cerrar el acuerdo aún no ha sido superado.

El diario AS escribe que el jugador ha dado su consentimiento para fichar por el Real. Otras fuentes, sin embargo, subrayan que mantiene su preferencia por la opción del PSG —y es precisamente ahí donde reside la principal intriga del fichaje.

¿Por qué viajaron los representantes del Real a Alemania?

Según AS, representantes del Real viajaron a Alemania esta semana para discutir cara a cara el traspaso de Diomande con la directiva del Leipzig. Se informó que, antes de este movimiento, el club blanco había obtenido el visto bueno del jugador y ahora lidera las negociaciones principales a nivel de clubes.

Los madridistas han conseguido el sí del jugador, pero el acuerdo económico con el Leipzig aún no está totalmente cerrado.

Anteriormente habían surgido informaciones de que la primera oferta de 100 millones de euros del Real había sido rechazada. El club alemán valora a su jugador entre 120 y 130 millones de euros, y AS escribió que las partes podrían acabar acordando una cifra en torno a los 115-120 millones de euros.

Cuestión Situación actual Primera oferta del Real Alrededor de 100 millones de euros Exigencia del Leipzig 120–130 millones de euros Acuerdo esperado 115–120 millones de euros Posición del jugador Interpretada de forma dispar según las fuentes Acuerdo oficial Aún no anunciado

¿Los rumores sobre Olise fueron una maniobra de distracción?

La parte más interesante de la noticia concierne al extremo del Bayern Michael Olise. Según la interpretación de AS, mientras circulaban numerosos rumores sobre el interés del Real en Olise, el club estaba en realidad trabajando en secreto en el caso Diomande.

La directiva madridista ha negado en repetidas ocasiones haber negociado con Olise. A pesar de ello, el nombre del futbolista francés ha sido mencionado constantemente en la palestra mediática, pasando desapercibidas las gestiones reales por Diomande.

Este método se asemeja al fichaje de Marc Cucurella. En aquella ocasión, mientras se discutía el interés de otros clubes, el Real llegó a un acuerdo directo con el Chelsea y firmó con el defensa español hasta 2032.

¿Por qué es tan caro el jugador de 19 años?

Más que un delantero centro clásico, Diomande es considerado un atacante veloz capaz de actuar en ambas bandas. Destaca por su alta velocidad, su capacidad para desbordar en el uno contra uno y su polivalencia en distintos puntos del ataque.

El internacional marfileño llegó al Leipzig procedente del Leganés en el verano de 2025 y brilló más rápido de lo esperado en su primera temporada en Alemania.

Sus estadísticas de la 2025/26:

36 partidos en todas las competiciones;

13 goles;

10 asistencias de gol;

Premio al mejor jugador joven de la temporada en la Bundesliga;

Clasificación para la Liga de Campeones con el Leipzig.

Transfermarkt ha tasado el valor de mercado de Diomande en 90 millones de euros. Sin embargo, su edad, su contrato de larga duración y el interés de varios clubes ricos de Europa disparan aún más el precio del traspaso.

La postura del Leipzig dificulta las negociaciones

La directiva del Leipzig ya había manifestado abiertamente que no tenía intención de vender a Diomande este verano. El director deportivo Marcel Schäfer había recalcado que el jugador seguiría jugando en el club alemán la próxima temporada.

El club alemán cuenta con varias bazas fuertes:

El contrato de Diomande es válido hasta 2030;

El club no tiene la obligación de vender al jugador;

El interés del PSG y de clubes ingleses aumenta la competencia;

El valor del jugador de 19 años puede seguir creciendo.

Por ello, el Real no puede convencer al Leipzig con una simple oferta. Los madridistas deben acercarse a la suma exigida o contentar al club alemán mediante un sistema de bonus y pagos.

¿Por qué difieren las fuentes sobre la elección del jugador?

AS informa de que Diomande ha dado el 'sí' al Real y ha frenado el preacuerdo existente con el PSG. Sky Sports, por su parte, escribió que el jugador sigue prefiriendo recalar en el club parisino.

Esta contradicción demuestra que el fichaje aún no ha llegado a su fase definitiva. Por ahora, tres escenarios siguen abiertos:

El Real sube la oferta y pacta con el Leipzig. El PSG regresa a las negociaciones con una gran propuesta. El club alemán rechaza todas las ofertas y retiene a Diomande.

¿Cuál será el paso definitivo del Real?

Los madridistas pueden haber obtenido el visto bueno inicial del futbolista, pero esto no basta para finiquitar el traspaso. La decisión clave depende de lo que exija el Leipzig y de si el Real está dispuesto a alcanzar el límite de los 115-120 millones de euros.

La velocidad, la juventud y la polivalencia de Diomande en los extremos lo convierten en un candidato muy atractivo para el proyecto a largo plazo del Real. No obstante, hasta que no haya un comunicado oficial, lo prudente es valorar esta operación no como un fichaje cerrado, sino como una gran maniobra en plena fase de negociaciones serias.

¿Crees que pagar 120 millones de euros por Yan Diomande es la decisión correcta? Deja tu opinión en los comentarios y comparte esta noticia de fichajes en Telegram con los madridistas.