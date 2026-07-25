Google registra un flujo de caja negativo por primera vez en su historia: la causa son los gastos en IA

La corporación Google ha publicado su informe financiero correspondiente a los resultados del segundo trimestre de 2026. Aunque la compañía alcanzó unos ingresos récord en su historia, por primera vez el flujo de caja libre cayó a un indicador negativo. La razón principal de esto se señala como la inversión sin precedentes destinada a desarrollar la infraestructura de inteligencia artificielle (AI). Así lo informa Ixbt.com, informa .

Durante el periodo del informe, los ingresos totales de Google alcanzaron los 119,8 mil millones de dólares, superando las expectativas de los analistas. El motor de búsqueda de Google, que sigue siendo la principal fuente de ingresos de la empresa, generó 63,3 mil millones de dólares de beneficio. Asimismo, la red de Google Cloud aumentó sus ingresos en un 23,8 % debido al incremento de la demanda de servicios de AI, alcanzando los 24,8 mil millones de dólares. Los anuncios de YouTube sumaron 11,1 mil millones de dólares a las arcas de la compañía.

La carrera de la AI y multimillonarias inversiones

Según la información de Ixbt.com, Google gastó 44,9 mil millones de dólares solo en el último trimestre para ampliar las capacidades de inteligencia artificial. Este indicador superó el flujo de caja operativo de la empresa (39,1 mil millones de dólares). Como resultado, el flujo de caja libre se situó en menos 5,8 mil millones de dólares. Esta situación se observa por primera vez desde que Google salió a la bolsa de valores.

La dirección de la compañía planea aumentar aún mayormente las apuestas en la infraestructura de AI. Si en 2025 se gastaron 91 mil millones de dólares para estos fines, se espera que los gastos totales alcancen los 205 mil millones de dólares al cierre de 2026. A modo de comparación, el nivel actual de gastos es 6 veces mayor que en 2022, es decir, antes del inicio del auge de la inteligencia artificial.

Preocupación de los inversores y reacción del mercado

Aunque Google sigue siendo una empresa sumamente rentable y cuenta con reservas superiores a los 100 mil millones de dólares, los inversores recibieron este drástico aumento de los gastos con preocupación. Tras la publicación del informe, el valor de las acciones de la compañía se abarató aproximadamente un 4,5 %. Los participantes del mercado están analizando cuándo y de qué forma estas gigantescas inversiones comenzarán a generar beneficios reales.

Hoy en día, Google compite ferozmente no solo con Microsoft y OpenAI, sino también con otros gigantes tecnológicos. Google Cloud y otras soluciones corporativas se han convertido en el campo principal de esta carrera. Según los expertos, estos fondos invertidos en infraestructura pueden garantizar la superioridad tecnológica de la empresa en el futuro, pero seguirán desequilibrando los informes financieros a corto plazo.