Salma Paralluelo deja el Barcelona y ficha por el Lyon

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Salma Paralluelo deja el Barcelona y ficha por el Lyon

La estrella de la selección española femenina y campeona del mundo Salma Paralluelo ha abierto un nuevo capítulo en su carrera. La delantera de 22 años dejó el club español Barcelona para firmar un contrato de cuatro años con el Lyon (OL Lyonnes), uno de los mejores equipos de Francia. Este traspaso se ha convertido en uno de los acontecimientos más sonados del mercado de fichajes estival en el fútbol femenino, según informa Goal.com informa .

Según la información de Goal.com, Paralluelo se unió al club francés como agente libre. Sus negociaciones con el Barcelona para renovar su contrato habían fracasado en junio. Ahora, la talentosa jugadora competirá en la liga francesa con un acuerdo válido hasta 2030.

Un nuevo reto y viejos conocidos

Este traspaso será la primera experiencia profesional de Salma fuera de España. Curiosamente, en el Lyon volverá a trabajar con su exentrenador Jonatan Giraldez. Bajo las órdenes de Giraldez, Paralluelo firmó su temporada más prolífica, registrando 34 goles y 7 asistencias durante el curso 2023-24.

Durante sus cuatro años en el Barcelona, Salma Paralluelo se convirtió en una auténtica ganadora. Con el club catalán conquistó un total de 14 títulos importantes, entre ellos tres Ligas de Campeones femeninas y cuatro Ligas de España. En total, disputó 131 partidos con la camiseta azulgrana y perforó la portería rival en 72 ocasiones.

Las grandes ambiciones del Lyon

Con este fichaje, el club lionés pretende restablecer su hegemonía en el fútbol europeo. Además de Paralluelo, la plantilla se ha reforzado con futbolistas de gran talento como Caroline Weir, Maria Luisa Grohs y Johanna Rytting Kaneryd. Una campaña de fichajes tan potente confirma la intención del club de ser el líder indiscutible tanto a nivel nacional como internacional en las próximas temporadas.

Cabe destacar que en su último partido con el Barcelona, Salma marcó dos goles en la final de la Liga de Campeones... precisamente ante su nuevo equipo, el Lyon. Ahora se espera que sea la principal referencia goleadora del club francés. La jugadora se incorporará a los entrenamientos el 27 julio y será presentada oficialmente cuatro días después.

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