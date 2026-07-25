Los centros de inteligencia artificial se han convertido en una amenaza inesperada para las redes eléctricas

Un pequeño incidente cerca de Washington ha demostrado lo grave que la inteligencia artificial y los centros de datos (data centers) pueden llegar a ser como amenaza para los sistemas energéticos modernos. Una falla que en condiciones normales debería resolverse en pocos segundos se convirtió en una crisis de más de diez minutos debido a la desconexión simultánea de los data centers de la red. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch y Reuters, la interrupción de una línea de transmisión en el norte de Virginia provocó que los data centers que consumen más de 3 GW de energía se desconectaran de la red casi al mismo tiempo. Esta situación causó un aumento repentino de voltaje en el sistema de PJM, el operador de red más grande de EE. UU. Se observaron parpadeos de luces en áreas desde Nueva Jersey hasta Illinois, pero afortunadamente no se produjeron apagones masivos.

De un pequeño fallo a una gran crisis

El norte de Virginia es la región con la mayor concentración de data centers en el mundo. Según la startup Ting Labs, tan pronto como se detectó la falla en la red eléctrica, todos los centros cambiaron automáticamente a fuentes de energía de respaldo. Como resultado, se perdieron 3,1 GW de carga en la red en solo 30 segundos. Antes de que el sistema energético tuviera tiempo de compensar esta pérdida, se desconectaron capacidades adicionales, elevando el exceso de energía total a 3,49 GW.

Los expertos explican que la red eléctrica debe funcionar en un equilibrio perfecto entre oferta y demanda. Si este equilibrio se rompe, el voltaje cae o, por el contrario, se dispara. Para proteger sus equipos, los data centers toman decisiones en fracciones de segundo y se desconectan de la red. Esto puede desencadenar una reacción en cadena y desestabilizar la energía de toda una región.

Riesgos futuros y soluciones

Ricardo de Azevedo, director técnico de la empresa ON.Energy, calificó este evento como «el canario en la mina de carbón» (un signo de peligro inminente). Según él, a medida que se desarrollan las tecnologías de IA, aumenta el número de estas instalaciones de alta carga y su interacción con la red se vuelve cada vez más compleja. Si los data centers no aprenden a gestionar estas interrupciones de forma más fluida, es seguro que ocurrirán fallas mayores en el futuro.

Actualmente, los expertos del sector energético proponen introducir nuevos estándares para los data centers. Estos podrían incluir:

Implementar el proceso de desconexión de la red de forma gradual;

Adaptar los sistemas de respaldo para respaldar la estabilidad de la red;

Introducir sistemas de gestión de carga inteligente mediante IA.

Este suceso ha demostrado una vez más cuán frágil es la conexión entre la economía digital y la infraestructura física. Para países como Uzbekistán, que están acelerando la digitalización y la construcción de data centers, esta experiencia en EE. UU. también debe servir como una lección importante en el diseño del sistema energético.