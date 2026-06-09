Tres ofertas recibidas por el futbolista que marcó dos goles contra Uzbekistán...

Otra noticia sensacional e inesperada está surgiendo en el mercado de fichajes europeo. Cody Gakpo, el talentoso mediapunta ofensivo del famoso club inglés Liverpool, podría abandonar al equipo de Merseyside en esta ventana de transferencias de verano y mudarse a otro club. Esto fue informado por Teamtalk , citando sus fuentes exclusivas.

Actualmente, el talentoso futbolista de 27 años se está preparando intensamente con la selección nacional de los Países Bajos para los prestigiosos partidos de la Copa del Mundo en el extranjero. En el último partido amistoso antes del Mundial, fue Gakpo quien anotó dos veces desde el punto de penal contra la selección nacional de Uzbekistán, asegurando él solo una difícil victoria por 2-1 para los europeos. Después de estas impresionantes actuaciones, el interés de varios clubes importantes de Europa por el extremo neerlandés se ha intensificado.

Según la fuente, hay suficientes pretendientes para el talentoso jugador en el mercado de fichajes. En concreto, los ambiciosos clubes de la Premier League Aston Villa y el Tottenham de Londres han expresado su deseo de fichar a Gakpo, mientras que el gigante español de La Liga, el Atlético de Madrid, también ha iniciado una persecución seria. Se informa que si el Liverpool no le ofrece un tiempo de juego garantizado como titular en sus planes tácticos para la nueva temporada, está dispuesto a abandonar el Liverpool definitivamente.

En la temporada pasada, el delantero neerlandés jugó 36 partidos en el campeonato inglés con la camiseta de los 'Reds', logrando anotar 7 goles y dar 5 asistencias para su equipo. Ahora, quedará completamente claro en qué club continuará la carrera de esta estrella del fútbol después de la Copa del Mundo de 2026.

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