El Barcelona de Hansi Flick descubre a su nueva joya: Alex Gonzalez brilla con fuerza

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El Barcelona de Hansi Flick descubre a su nueva joya: Alex Gonzalez brilla con fuerza

El club catalán Barcelona ha comenzado con éxito su pretemporada bajo la dirección de su nuevo entrenador, Hansi Flick. En un partido amistoso disputado en la ciudad deportiva « Ciutat Esportiva Joan Gamper », el equipo logró una contundente victoria por 4-1 frente al « CE Europa ». Dicho encuentro llamó la atención de los especialistas no solo por el resultado, sino también por el gran nivel mostrado por las jóvenes promesas. Así lo informa Goal.com lo comunica.

Convertido en el gran protagonista del encuentro tras saltar al campo en la segunda mitad, Alex Gonzalez supo aprovechar al máximo sus minutos. Además de marcar un tanto, el joven extremo repartió una asistencia de gol a un compañero. Según la prensa deportiva, Flick quedó impresionado con el rendimiento del jugador y valora muy positivamente sus opciones de viajar a la concentración en Inglaterra con el primer equipo.

El inesperado ascenso de la perla de la cantera

Alex Gonzalez había captado la atención de Hansi Flick gracias a sus destacadas actuaciones con el filial al final de la temporada 2025-2026. Fichado procedente del Damm, el futbolista debutó en el equipo de Pol Planas en abril y, en muy poco tiempo, se convirtió en una pieza indispensable. Su progresión al nivel profesional ha sido una grata sorpresa para los intereses del barcelonismo.

En el minuto 48 del partido, Gonzalez desbordó por la banda izquierda para servir una clara ocasión a Ibrahima Toumkara, contribuyendo a ampliar la ventaja en el marcador. Diez minutos más tarde, culminó un pase de Toni Fernandez para poner el broche de oro al encuentro. Su disciplina táctica y rapidez en la toma de decisiones dejaron muy buenas sensaciones en el cuerpo técnico del Barcelona.

Una gran oportunidad para los jóvenes

La actual ausencia de varios futbolistas clave del primer equipo debido a compromisos internacionales ha abierto las puertas a los canteranos para demostrar su valía. Junto a Alex Gonzalez, jugadores algo más consolidados como Alejandro Balde, Fermin Lopez y Marc Bernal también participan activamente en las sesiones de entrenamiento.

A juicio de los expertos, la confianza de Hansi Flick en los jóvenes jugará un papel fundamental en la estrategia de futuro del club. La inclusión de perfiles como el de Alex Gonzalez en la dinámica del primer equipo demuestra que La Masia sigue surtiendo de talento al fútbol mundial. Ahora, el conjunto azulgrana medirá sus fuerzas ante rivales de mayor entidad durante su gira por tierras inglesas.

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