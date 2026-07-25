Emmanuel Petit: Harry Kane ya no puede ganar el Balón de Oro

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Emmanuel Petit: Harry Kane ya no puede ganar el Balón de Oro

La leyenda de la selección francesa y de la Premier League, Emmanuel Petit, se expresó con dureza sobre el delantero del Bayern Múnich y de la selección inglesa, Harry Kane. Según él, las posibilidades del experimentado atacante en la lucha por los premios individuales, y en particular por el Balón de Oro, se han esfumado por completo. Petit explicó esta situación señalando que el delantero suele desaparecer en los partidos más importantes y decisivos, informa Goal.com .

Aunque Harry Kane firmó una temporada muy productiva en la Bundesliga y marcó numerosos goles, Petit considera que estos resultados no son suficientes para obtener el prestigioso galardón. De acuerdo con Goal.com, el excentrocampista criticó que Kane no haya logrado destacar en las fases eliminatorias de la Liga de Campeones y de los grandes torneos a nivel de selecciones.

El fracaso en los grandes partidos

"Las opciones de Harry Kane al Balón de Oro se han acabado. Si solo miramos las estadísticas en la liga alemana, todo va bien. Pero en la Champions League y con la selección, en los momentos más duros cuando se pelea por la victoria real, él desaparece", afirmó Petit en una entrevista concedida a Mr Gamble. El exjugador recalcó que, por mucho que Kane lo intente, no logra influir en el devenir de los encuentros decisivos.

La temporada pasada, Harry Kane disputó 51 partidos en todas las competiciones y logró anotar 61 goles. Fue el máximo goleador de la Bundesliga con 36 tantos y conquistó la Bota de Oro europea. Sin embargo, estos éxitos individuales no se tradujeron en títulos colectivos. El Bayern Múnich cayó en semifinales de la Liga de Campeones ante el PSG, mientras que la selección de Inglaterra fue derrotada en semifinales del Mundial por Argentina.

¿Quiénes son los principales candidatos?

En opinión de Petit, actualmente otros jugadores están muy por delante en la carrera por el Balón de Oro. Como candidatos, mencionó a los siguientes:

  • Lamine Yamal: un joven talento que brilló con gran nivel en la Copa del Mundo;
  • Rodri: el centrocampista que mostró el juego más sólido y constante a lo largo del torneo;
  • Lionel Messi: aunque actualmente juega en el Inter Miami, sus logros con la selección lo mantienen aún en la pelea.
El exinternacional francés añadió que se deben evitar las decisiones comerciales en el proceso de entrega del Balón de Oro y que el verdadero ganador debe decidirse en función de los resultados sobre el césped. A su entender, uno de los representantes de la selección española se muestra más merecedor de este trofeo.

Para los aficionados al fútbol, la situación de Harry Kane es un tema interesante, dado que a lo largo de su carrera el delantero aún no ha ganado ni un solo título colectivo importante. Las declaraciones de Petit podrían reducir aún más la confianza en que Kane logre conquistar la cima tanto a nivel colectivo como personal.

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