Walker sentencia en 92 segundos: racha histórica en la UFC (vídeo)

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Walker sentencia en 92 segundos: racha histórica en la UFC (vídeo)

En el Etihad Arena de Abu Dabi, Valter Walker volvió a apuntar a la pierna de su rival. El peso pesado brasileño sometió a Thomas Petersen en el primer asalto, pero esta vez lo hizo de una manera diferente a su estilo habitual.

El combate duró apenas 1 minuto y 32 segundos La nueva y rápida victoria de Walker lo sitúa entre los registros más raros de la historia de la UFC.

Petersen estaba arriba, pero cayó en la trampa

En la cartelera preliminar del UFC Fight Night 282, Thomas Petersen comenzó activo y tomó una posición dominante tras un derribo. Sin embargo, a pesar de estar abajo, Walker comenzó a controlar la pierna de su oponente.

El brasileño intentó primero aplicar su característico giro de talón. Cuando Petersen parecía haber escapado del peligro, Walker pasó a su espalda para aplicar una compresión de pantorrilla — calf slicer —.

Petersen se rindió de inmediato en cuanto la llave de dolor quedó totalmente ajustada.

Según el resultado oficial, Walker se llevó la victoria por sumisión a los 1:32 del primer asalto.

¿Renunció Walker a su habitual «caza de talones»?

Walker había conseguido sus cuatro victorias anteriores en la UFC en el primer asalto mediante la llave de talón (heel hook). Esta vez, Petersen se preparó para su arma principal, pero el brasileño se adaptó rápidamente y cambió a otra técnica de sumisión.

Detalles del combate

Resultado

Ganador

Valter Walker

Rival

Thomas Petersen

Método

Sumisión por calf slicer

Asalto

1er asalto

Tiempo

1:32

Nuevo récord de Walker

16–1

Nuevo récord de Petersen

11–5

Esta fue la primera derrota por sumisión en la carrera profesional de Petersen.

Cinco peleas, cinco sumisiones en el primer asalto

El mayor logro de Walker no es solo haber liquidado rápido a Petersen. También cerró su quinta pelea consecutiva en la UFC en el primer asalto con una sumisión a las extremidades inferiores.

Su racha:

  • Junior Tafa — sumisión en el primer asalto;

  • Don'Tale Mayes — sumisión en el primer asalto;

  • Kennedy Nzechukwu — sumisión en el primer asalto;

  • Louie Sutherland — sumisión en el primer asalto;

  • Thomas Petersen — sumisión en el primer asalto.

Con este resultado, Walker igualó el récord de la UFC de Demian Maia en cuanto a victorias consecutivas por sumisión. También prolongó una de las rachas de victorias vigentes más largas en la división de peso pesado.

El compañero de entrenamientos de Guskov apunta al ranking

Valter Walker entrena en el club GOR MMA de Moscú junto al representante de Uzbekistán, Bogdan Guskov. El peleador brasileño ha destacado en varias ocasiones que Guskov es uno de modos sus compañeros de sparring más importantes.

El combate contra Petersen era crucial para Walker por otro motivo. En su contrato actual con la UFC solo le quedaba una pelea, y el atleta había expresado su intención de negociar mejores condiciones financieras tras una victoria.

Ahora comienza la verdadera prueba

El récord de Walker en la UFC 5–1 Es lógico que, tras finalizar a cinco rivales seguidos en el primer asalto, exija una oportunidad contra un rival clasificado del peso pesado en su próximo combate.

Sin embargo, sus próximos oponentes estudiarán mucho más a fondo sus ataques a las piernas. Ahora se le exigirá a Walker que demuestre no solo su sumisión insignia, sino también su golpeo de pie, su cardio y todo su arsenal ante rivales de élite.

¿Crees que Valter Walker debería enfrentarse a un rival ranqueado de la UFC en su próxima pelea? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los fans de las MMA en Telegram.

Valter WalkerTomas PetersenUFCAbu DabiEtihad Arena
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Shuhrat Razzakov
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