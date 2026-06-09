El Bayer Leverkusen nombra nuevo entrenador: similitudes entre Carles Martinez y Xabi Alonso

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El Bayer Leverkusen nombra nuevo entrenador: similitudes entre Carles Martinez y Xabi Alonso

El Bayer Leverkusen ha nombrado a Carles Martinez como nuevo entrenador principal, presentándolo como el "Plan B" del club. Este especialista español comparte muchas similitudes con Xabi Alonso y posee numerosas cualidades que encajan con el estilo de los "Farmacéuticos". Ambos entrenadores comenzaron sus carreras en las categorías inferiores de gigantes españoles: Alonso en el Real Madrid, mientras que Martinez ganó experiencia en La Masia, la academia del Barcelona, y en el sistema del Espanyol. Según Goal.com informa .

La trayectoria de Martinez como entrenador ha sido única. Tras dejar el sistema del Barcelona en 2019, trabajó con el Al-Rayyan y la selección juvenil de Kuwait. En 2023, se unió al Toulouse, donde se desempeñó como jefe de metodología y entrenador asistente, ayudando al equipo a ganar la Copa de Francia. Más tarde, como entrenador principal, Martinez llevó al equipo a su mejor resultado de la última década.

Leverkusen inicialmente consideró a Andoni Iraola como candidato, pero después de que este eligiera al Liverpool, la elección recayó en Martinez, de 42 años. Su estilo de juego es cercano a las filosofías de Pep Guardiola y Xabi Alonso, promoviendo un fútbol moderno, basado en la posesión y con un ataque inteligente.

Los aficionados del Bayer esperan ahora dejar atrás las actuaciones inconsistentes bajo Kasper Hjulmand y ver un fútbol claro y organizado. Martinez prefiere la adaptabilidad ante los rivales, una defensa colectiva disciplinada y el uso de un esquema de tres defensas que trajo el éxito durante el mandato de Xabi Alonso. Se espera que esto siente las bases para que el Leverkusen vuelva a luchar por los puestos altos en la Bundesliga.

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Nodirbek Razzokov
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