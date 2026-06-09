Arsenal destituye inesperadamente al jefe del departamento médico

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Arsenal destituye inesperadamente al jefe del departamento médico

El club londinense Arsenal tomó la inesperada decisión de destituir al Dr. Zafar Iqbal, jefe del departamento de medicina deportiva, pocos días después de su derrota en la final de la Liga de Campeones. La directiva del club, que ganó el título de la Premier League tras 22 años, decidió despedir al especialista de inmediato. Esto fue reportado por Goal.com informe .

El director ejecutivo del club, Richard Garlick, informó al médico de 51 años de su despido durante una reunión el lunes pasado. Según The Telegraph, esta decisión fue una completa sorpresa para el personal del club. Anteriormente, Arsenal había contratado al fisioterapeuta español Joaquin Acedo para analizar los problemas relacionados con las lesiones.

Durante la temporada, el equipo participó en 63 partidos, soportando una gran presión física. Las ausencias prolongadas de jugadores clave como Martin Odegaard, Bukayo Saka, Jurrien Timber y Kai Havertz provocaron críticas al trabajo del staff médico. Además, la fractura de pierna de Mikel Merino en enero complicó aún más la situación.

Aunque el cuerpo técnico dirigido por Mikel Arteta implementó un sistema de entrenamiento de alta intensidad, la cuestión de mantener la condición física de los jugadores preocupaba a la directiva. El club ahora necesita encontrar un nuevo especialista altamente cualificado antes del inicio de la temporada 2026-27.

Zafar Iqbal era un especialista experimentado que había trabajado anteriormente en clubes como Liverpool, Tottenham y Crystal Palace. La directiva del Arsenal planea reestructurar completamente el sistema médico para defender el título y mejorar la resistencia de los jugadores en la nueva temporada.

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Nodirbek Razzokov
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