Kylian Mbappé, una de las estrellas más brillantes del fútbol mundial, ha generado acalorados debates entre aficionados y expertos debido a sus recientes actuaciones con la selección francesa. El talentoso delantero no pudo marcar en su tercer partido consecutivo con la selección. No obstante, Les Bleus continúan su exitosa campaña.

En otro intenso partido amistoso, la selección francesa logró una contundente victoria por 3-1 sobre Irlanda del Norte. En este fiero encuentro, la joven y prometedora estrella del equipo, Michael Olise, anotó un brillante hat-trick y se convirtió en el hombre del partido. Mientras tanto, Mbappé volvió a salir del campo sin marcar.

A pesar de ello, el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, demostró claramente que no está preocupado por la forma actual de su líder ni por su sequía goleadora. El experimentado técnico enfatizó su total confianza en Kylian al hablar sobre su rendimiento.

«No estoy preocupado en absoluto. Tuvo varias buenas oportunidades para marcar durante el partido, solo le faltó un poco de precisión en los remates finales. Me dijo en conversación que está guardando todos sus goles cruciales para el Mundial organizado por EE. UU., y estoy totalmente de acuerdo con su mentalidad», declaró Deschamps con una sonrisa en una entrevista exclusiva para el famoso canal TF1.

Como referencia, Kylian Mbappé ha jugado 98 partidos oficiales con la selección francesa hasta la fecha, marcando 56 goles, y sigue siendo uno de los máximos goleadores de la historia del país.

En la fase de grupos del próximo Mundial 2026, los actuales subcampeones, Francia, competirán en el Grupo C contra las selecciones de Senegal, Irak y Noruega por un puesto en los play-offs. Los aficionados esperan un verdadero espectáculo de goles de Mbappé en estos partidos oficiales.

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