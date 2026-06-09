La directiva del Bayern rechaza vender a Michael Olise al Real Madrid

Otra declaración importante e inesperada ha resonado en el calor del mercado de fichajes del fútbol europeo. Michael Olise, el habilidoso y rápido extremo del Bayern de Múnich, no se unirá al Real Madrid durante la actual ventana de transferencias de verano. Fabrizio Romano, uno de los insiders más fiables y conocidos del fútbol mundial, ha desmentido definitivamente los recientes rumores que circulaban en las redes sociales sobre un posible traslado de Olise al gigante madrileño. Según él, a pesar de que la máquina alemana estaba dispuesta a gastar una fantástica suma de 150 millones de euros por la estrella francesa, no está dispuesta a dejar ir fácilmente a su jugador clave.

Según información exclusiva de la fuente, la directiva del club muniqués considera al talentoso atacante como una de las figuras centrales de su proyecto estratégico a largo plazo para los próximos años. Por lo tanto, independientemente de cuán grandes y masivas sean las ofertas financieras que lleguen al mercado de fichajes, el Bayern no tiene planes de venderlo. Anteriormente, el legendario y presidente honorario del club alemán, Uli Hoeneß, también expresó una posición igualmente firme, enfatizando que cualquier acuerdo de transferencia que debilitara al equipo deportivamente sería completamente ilógico e inútil para el gigante muniqués.

Además, el aspecto más importante de la situación es que el propio Michael Olise no tiene ningún deseo de dejar Múnich en sus planes personales. El miembro de la selección nacional de Francia se siente muy cómodo en todos los aspectos en la Bundesliga y en la hermosa ciudad de Múnich, Alemania. Está extremadamente satisfecho por haberse adaptado completamente al entorno interno del equipo y por desempeñar uno de los roles principales en la táctica del club.

Anteriormente, los medios de comunicación internacionales citaron el serio interés del Real Madrid en Olise como impulsado principalmente por el deseo de fortalecer la banda derecha de su línea de ataque. Sin embargo, tras la última declaración de Fabrizio Romano, la probabilidad de que tal bomba de fichajes estalle y se materialice se considera ahora muy baja, al menos hasta el verano de 2026. Ahora es seguro que los aficionados muniqueses verán a su estrella favorita en el Allianz Arena en la nueva temporada.

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