El Barcelona quiere renovar a Ferran Torres: el club no superará su límite salarial

El club catalán del FC Barcelona está sopesando la posibilidad de ampliar el contrato actual del delantero Ferran Torres. Se espera que las negociaciones para renovar el acuerdo, previsto hasta el verano de 2027, comiencen en los próximos días. Sin embargo, la directiva del club no quiere exceder sus posibilidades financieras para retener al jugador. Así lo informa Goal.com informa .

Según el diario Marca, la cúpula del Barcelona está plenamente satisfecha con el rendimiento reciente de Torres y considera que se ha ganado un nuevo contrato. A pesar de ello, debido a la actual situación económica de la entidad, no se le prometerá un salario desorbitado. Los azulgranas están preparando una oferta bajo una estricta planificación financiera.

El nuevo contrato y el factor Hansi Flick

El técnico del equipo, Hansi Flick, valora muy positivamente a Torres por su rendimiento constante bajo sus órdenes y en la selección española. La confianza del entrenador ha sido uno de los factores clave para proponerle este nuevo contrato. Actualmente disfrutando de sus vacaciones en Ibiza, el delantero de 26 años se reunirá próximamente con la directiva para debatir sobre su futuro.

Cabe destacar que las cifras que ofrecerá el Barcelona probablemente sean inferiores a los emolumentos que otros gigantes europeos podrían poner sobre la mesa. La directiva confía en la lealtad del jugador hacia el equipo y en su fe en el proyecto deportivo. Si Torres busca un mayor beneficio económico, podría valorar otras opciones, pero el Barcelona se mantiene firme en su postura.

Los éxitos de Torres en la pasada temporada

Ferran Torres firmó unos números excelentes con la camiseta del Barcelona durante la pasada temporada 2025-2026. Disputó 49 partidos en todas las competiciones, logrando anotar 21 goles y repartir 3 asistencias. Asimismo, con 16 tantos en La Liga , conquistó el Trofeo Zarra al máximo goleador español empatado con su compañero Lamine Yamal.

La reputación internacional del atacante también ha crecido notablemente. Se convirtió en una de las grandes estrellas de la selección española en el Mundial de 2026. Su gol en la final y su regularidad a lo largo de todo el torneo lo han convertido en uno de los jugadores más atractivos del mercado de fichajes. El Barcelona hará todo lo posible para retener a uno de sus goleadores más importantes, siempre y cuando no se resienta la estabilidad económica del club.