Cristiano Ronaldo y Portugal: Se establece un nuevo orden bajo la era de Jorge Jesus

La leyenda de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, tendrá que adaptarse a un cambio en su estatus dentro del equipo para poder continuar su carrera internacional. Bajo la dirección del nuevo seleccionador, Jorge Jesus, el delantero de 39 años ya no es considerado un titular indiscutible. Así lo afirmó el expresidente del Benfica, Luis Filipe Vieira, en una entrevista concedida a los medios, según informa Goal.com informa .

Según Luis Filipe Vieira, el nombramiento de Jorge Jesus marca el inicio de una nueva era para el fútbol portugués. Con la tarea de remodelar el equipo de cara a las eliminatorias para la Copa del Mundial 2026, el experimentado estratega intentará mantener el equilibrio en la plantilla. Especialmente, la cuestión sobre el rol de Ronaldo, quien suma 233 partidos, sigue siendo uno de los temas más candentes.

Nuevo entrenador y enfoque renovado

Habiendo trabajado junto a Jorge Jesus durante mucho tiempo, Vieira elogió el gran profesionalismo del técnico. Según sus palabras, Jesus es un entrenador decidido en sus decisiones y capaz de entablar relación con cualquier estrella del fútbol. En una entrevista con Antena 1, Vieira declaró: «Lo conozco muy bien. Es un entrenador sumamente profesional. No solo yo lo afirmo, sino todos los jugadores que han trabajado con él. El regreso del técnico portugués ha sido un paso muy importante para la selección».

Asimismo, el exdirigente también se refirió al futuro de Ronaldo. Destacó que el delantero del Al-Nassr debe comprender que ha llegado a la etapa final de su carrera. Aunque se forjó una buena relación entre Jorge Jesus y Cristiano Ronaldo durante sus etapas en el campeonato de Arabia Saudita, se espera que esto no influya en las elecciones dentro del terreno de juego.

Competencia y sistema de rotación

«Creo que Jesus sabe perfectamente cómo gestionar esta situación. Ronaldo también debe entender que su carrera está llegando a su fin. A veces jugará y otras se quedará en el banquillo. Es un proceso natural y el jugador tiene que aceptarlo», añadió Vieira. Esto significa que en los próximos partidos de la selección de Portugal podríamos ver a Ronaldo más como un jugador de rotación.

A modo de recordatorio, Cristiano Ronaldo es el máximo goleador y el jugador con más partidos en la historia del fútbol europeo. Sus registros a nivel internacional podrían mantenerse vigentes durante mucho tiempo. Sin embargo, el bajón en los últimos grandes torneos y el surgimiento de jóvenes delanteros están impulsando al cuerpo técnico a realizar cambios serios.

El objetivo principal de Jorge Jesus es librar al equipo de la dependencia de una sola estrella y acudir al Mundial de 2026 con una plantilla fuerte y equilibrada. En este camino, la experiencia de Ronaldo puede ser de gran ayuda, pero su participación durante los 90 minutos en cada partido ya no está garantizada.