El entrenador del Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, confirmó que se incorporarán nuevos jugadores a la plantilla antes de que cierre el actual mercado de fichajes de verano. Aunque la directiva del club ya ha gastado una gran cantidad de dinero para una remodelación profunda de la plantilla, el técnico italiano subraya que el proceso de formación de un equipo competitivo aún no ha concluido. Así lo informan los medios deportivos, en particular fuentes de confianza. Así lo informa informa Goal.com.

Hasta el momento, el Tottenham ha gastado más de 200 millones de libras esterlinas en fichajes. Aprendiendo de los fracasos de la temporada pasada y de la peligrosa situación en la parte baja de la tabla, la directiva del club incorporó a jugadores de renombre como Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes y Sandro Tonali. Sin embargo, en opinión de De Zerbi, la estrategia a largo plazo del equipo requiere aún más inversiones.

Tras el partido amistoso contra el Auckland FC que terminó con una victoria por 2-0, el entrenador declaró que no bajarán la actividad hasta que se cierre el mercado de fichajes. Según él, especialmente reforzar la línea de ataque es una prioridad para el equipo.

La estrategia de construir los cimientos del futuro

"Tenemos que terminar nuestro trabajo en el mercado de fichajes porque el mercado aún no se ha cerrado para nosotros", enfatizó Roberto De Zerbi. Indicó que está en comunicación constante con el propietario del club y la junta directiva, y que la directiva tiene la intención de crear bases sólidas no solo para la temporada actual, sino también para devolverle a Tottenham su gloria en el futuro.

El técnico italiano también se detuvo en la condición física de los nuevos jugadores y su adaptación a su estilo de juego específico. Para el equipo que se prepara para la temporada 2026-27, es obligatorio que cada nuevo jugador domine a la perfección los esquemas tácticos. Este es uno de los aspectos principales en los que se centrará la atención durante las concentraciones de pretemporada.

Junto con los nuevos fichajes, el club presta especial atención a los talentos de su propia academia. En particular, Mikey Moore, de 18 años, quien pasó la temporada pasada cedido en el Rangers, está dejando una impresión positiva en el cuerpo técnico. De Zerbi dijo que aún no se ha tomado una decisión final sobre si el joven talento se quedará en el equipo o será cedido nuevamente.

A modo de conclusión, se puede decir que el Tottenham se ha convertido en uno de los participantes más activos del mercado de fichajes de este año. El proyecto dirigido por Roberto De Zerbi tiene como objetivo devolver al club londinense al grupo de los cuatro primeros y a los equipos que luchan por los trofeos. Es muy probable que los aficionados sean testigos de varios fichajes más sonados antes del cierre de la ventana de transferencias.