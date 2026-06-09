El Manchester City, uno de los gigantes del fútbol inglés y mundial, ha dado un paso importante para asegurar su futuro reteniendo a jóvenes estrellas talentosas. Los Citizens han firmado un nuevo contrato a largo plazo con el prometedor centrocampista Divine Mukasa, quien tiene un futuro brillante. El sitio web oficial del club anunció la buena noticia en un comunicado especial para los aficionados.

Según información oficial, la directiva del Manchester City valoró altamente las productivas actuaciones del talentoso centrocampista de 18 años en el campo y formalizó un nuevo contrato a largo plazo con él hasta el verano de 2030. Esto demuestra la gran confianza del club en su joven generación.

Cabe destacar que Divine Mukasa se unió a la prestigiosa academia moderna del City en 2023. El joven jugador, que destacó por su incansable ética de trabajo, logró disputar seis partidos oficiales con el primer equipo durante la temporada completada. Además, pasó la segunda mitad de la temporada cedido en el Leicester City para ganar más experiencia en el fútbol profesional. Mukasa llamó la atención de los expertos al jugar 15 partidos intensos con los Foxes en el Championship, marcando dos goles y dando tres asistencias.

Hugo Viana, el nuevo director deportivo del Manchester City, comentó la renovación del joven talento con el club, destacando especialmente sus cualidades humanas y profesionales:

«Vimos y sentimos claramente la gran ética de trabajo de Divine Mukasa dentro y fuera del campo, su humildad humana y su enorme potencial para convertirse en una estrella mundial en el futuro. Estamos felices de que permanezca en nuestro equipo», declaró el directivo del club.

¡Sigan siempre las nuevas victorias del Manchester City, el brillante recorrido de Divine Mukasa en el fútbol inglés y las últimas noticias exclusivas de fichajes de los campos europeos con nosotros en las páginas de Zamin!