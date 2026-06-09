Han comenzado cambios significativos e intrigantes en el cuerpo técnico antes de la nueva temporada en la Premier League inglesa. El experimentado e innovador especialista francés Pierre Sage comenzará oficialmente sus funciones como entrenador principal del club londinense Crystal Palace en los próximos días. Esta noticia exclusiva fue revelada por Fabrizio Romano, el insider y periodista deportivo más fiable e influyente del mundo, a través de sus redes sociales. Esta actualización sobre el fichaje fue un evento muy bienvenido y esperado por los aficionados al fútbol inglés y los seguidores del club londinense.

Se informa que la directiva del Crystal Palace aprobó plenamente los planes y la visión del experto táctico francés. Las partes han acordado una asociación estratégica a largo plazo, con Pierre Sage firmando un contrato oficial válido hasta el verano de 2029. Además, el contrato incluye una cláusula especial que permite una extensión de un año si los resultados son positivos para ambas partes.

Como contexto, Pierre Sage dirigió al club francés Lens durante la temporada recién finalizada. Allí demostró su alto potencial y sus sólidos conocimientos tácticos, llevando al equipo a acumular exactamente 70 puntos en la Ligue 1 y asegurando un honorable 2º puesto en la clasificación. Los productivos resultados del entrenador, que llevó al Lens al top tres, llamaron la atención de los representantes de la Premier League, quienes decidieron confiar la nueva campaña victoriosa de los londinenses a Sage.

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