El francés Pierre Sage nombrado entrenador del Crystal Palace

·5·Deportes
El francés Pierre Sage nombrado entrenador del Crystal Palace

Han comenzado cambios significativos e intrigantes en el cuerpo técnico antes de la nueva temporada en la Premier League inglesa. El experimentado e innovador especialista francés Pierre Sage comenzará oficialmente sus funciones como entrenador principal del club londinense Crystal Palace en los próximos días. Esta noticia exclusiva fue revelada por Fabrizio Romano, el insider y periodista deportivo más fiable e influyente del mundo, a través de sus redes sociales. Esta actualización sobre el fichaje fue un evento muy bienvenido y esperado por los aficionados al fútbol inglés y los seguidores del club londinense.

Se informa que la directiva del Crystal Palace aprobó plenamente los planes y la visión del experto táctico francés. Las partes han acordado una asociación estratégica a largo plazo, con Pierre Sage firmando un contrato oficial válido hasta el verano de 2029. Además, el contrato incluye una cláusula especial que permite una extensión de un año si los resultados son positivos para ambas partes.

Como contexto, Pierre Sage dirigió al club francés Lens durante la temporada recién finalizada. Allí demostró su alto potencial y sus sólidos conocimientos tácticos, llevando al equipo a acumular exactamente 70 puntos en la Ligue 1 y asegurando un honorable 2º puesto en la clasificación. Los productivos resultados del entrenador, que llevó al Lens al top tres, llamaron la atención de los representantes de la Premier League, quienes decidieron confiar la nueva campaña victoriosa de los londinenses a Sage.

¡Manténgase con Zamin para seguir las nuevas innovaciones tácticas de Pierre Sage en la Premier League inglesa, los últimos movimientos del Crystal Palace en el mercado de fichajes y las noticias exclusivas más rápidas del fútbol europeo!

Pierre SageCrystal PalaceFabrizio RomanoRC LensZamin
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Man City renueva al talentoso centrocampista Divine MukasaEl Man City renueva al talentoso centrocampista Divine MukasaHoy, 17:40Declan Rice señala las deficiencias en el juego de Kobbie MainooDeclan Rice señala las deficiencias en el juego de Kobbie MainooHoy, 17:35Jaloliddin Masharipov no jugará en el Mundial 2026: Eliminado de la convocatoriaJaloliddin Masharipov no jugará en el Mundial 2026: Eliminado de la convocatoriaHoy, 17:34City cerca de renovar contrato con Josko GvardiolCity cerca de renovar contrato con Josko GvardiolHoy, 17:25Donald Trump fue abucheado en las Finales de la NBA (Video)Donald Trump fue abucheado en las Finales de la NBA (Video)Hoy, 16:53Lionel Messi vuelve a la convocatoria: el entrenador de Argentina da buenas noticiasLionel Messi vuelve a la convocatoria: el entrenador de Argentina da buenas noticiasHoy, 16:37
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Se publica el ranking de los futbolistas más caros de Asia Central
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Un medio español incluye a Husanov en la lista de los que no irán al Mundial
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
El encuentro entre Sindarov y Kasparov se convirtió en un símbolo de las generaciones
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán