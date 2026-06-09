Maniche: Cristiano Ronaldo debe ser titular en el Mundial de 2026

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Maniche: Cristiano Ronaldo debe ser titular en el Mundial de 2026

El excentrocampista portugués Maniche enfatizó que su excompañero Cristiano Ronaldo sigue siendo insustituible para la selección nacional. En su opinión, a pesar de cumplir 41 años, el cinco veces ganador del Balón de Oro debe estar en el centro del ataque de Portugal en el Mundial de 2026. Según informa Goal.com .

Maniche afirmó que actualmente no hay un delantero mejor que Ronaldo en la plantilla de Portugal. Aunque existen diversos debates sobre la edad y la movilidad del jugador, el instinto goleador y el profesionalismo de la estrella del Al-Nassr lo distinguen. Según Maniche, esta decisión debe basarse puramente en los resultados, no solo en la reputación.

El excentrocampista del Chelsea y del Atlético Madrid destacó que, aunque la selección de Portugal tiene muchos jugadores técnicamente fuertes, carece de un definidor frío como Cristiano Ronaldo. Cree que la presencia de Ronaldo en el campo juega un papel crucial al distraer a los defensores rivales y crear espacios para sus compañeros.

Maniche también comentó sobre su exentrenador José Mourinho. Al responder a los rumores sobre un posible regreso del 'Special One' al Real Madrid, discrepó de la idea de que el estilo de Mourinho esté obsoleto. Maniche señaló la solidez de la relación entre Florentino Pérez y Mourinho, afirmando que el entrenador sigue siendo capaz de trabajar bajo alta presión.

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Nodirbek Razzokov
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