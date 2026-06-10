El Real Madrid presenta una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez

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El Real Madrid presenta una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez

El Real Madrid confirmó oficialmente que su oferta récord de 150 millones de euros fue rechazada por el Atlético de Madrid. Esta inesperada declaración aclaró la identidad del "misterioso Galáctico" prometido por el presidente del club, Florentino Pérez, durante su campaña electoral. Según Goal.com informa .

El comunicado oficial del club decía: "El Real Madrid C.F. anuncia que, tras la reunión del Consejo de Administración de hoy, ha presentado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por el traspaso de Julián Álvarez. El Atlético de Madrid consideró la oferta y expresó su gratitud, pero la rechazó basándose en la cláusula de rescisión del jugador".

Tras ser reelegido presidente, Florentino Pérez prometió gastar grandes sumas para reforzar la plantilla. En una entrevista anterior, destacó que se ofrecería una cantidad récord por un jugador de un gran club de la Liga de Campeones, señalando que no era Erling Haaland y que el jugador no competía en la Premier League inglesa.

Aunque el contrato de Julián Álvarez incluye una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, existen disposiciones que permiten a ciertos clubes de la Liga de Campeones activar una cifra menor de alrededor de 150 millones de euros. Anteriormente, el Barcelona también había presentado una oferta de 100 millones de euros por el delantero, que fue rechazada.

El Real Madrid también confirmó la salida del entrenador del primer equipo, Álvaro Arbeloa. Esto ha avivado aún más los rumores sobre el regreso de José Mourinho al club. El conjunto madrileño publicó un comunicado separado agradeciendo a Arbeloa por sus servicios.

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Nodirbek Razzokov
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