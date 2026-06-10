Sandro aconseja al Tottenham fichar a la estrella del Manchester City, Savinho

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Sandro aconseja al Tottenham fichar a la estrella del Manchester City, Savinho

El excentrocampista del Tottenham, Sandro, ofreció sus recomendaciones a la directiva del club para reforzar la plantilla. Según el exfutbolista brasileño, el club londinense debería luchar por el extremo del Manchester City, Savinho. Sandro cree que el equipo bajo la dirección de Roberto De Zerbi debe reforzar la línea ofensiva y la defensa central durante el mercado de verano. Así lo reporta Goal.com informe .

Tras hacerse cargo del equipo en marzo, Roberto De Zerbi logró asegurar la permanencia en la Premier League. Ahora, el especialista italiano se enfrenta a la tarea de reconstruir la plantilla. En una entrevista con Stake, Sandro destacó la alta probabilidad de que jugadores clave como Richarlison y Cristian Romero se marchen, subrayando la urgente necesidad de jugadores dinámicos como Savinho.

Savinho ha demostrado su valía desde que se unió al Manchester City procedente del Troyes. Anteriormente, había llamado la atención de los expertos al marcar 11 goles en 41 partidos con el Girona. Sandro cree que el estilo de juego del extremo brasileño encaja con las tradiciones del Tottenham y puede llevar la filosofía ofensiva del equipo a un nuevo nivel.

Además, Sandro instó a la directiva del club a dar tiempo a Roberto De Zerbi. Explicó que los proyectos exitosos requieren tiempo, citando a Pep Guardiola como ejemplo. La próxima ventana de transferencias de verano será crucial para el Tottenham, ya que el equipo no solo necesita atraer a nuevos jugadores, sino también restaurar su estilo de juego ofensivo.

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