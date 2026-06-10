Cristiano Ronaldo y las perspectivas de Portugal en la Copa del Mundo

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Cristiano Ronaldo y las perspectivas de Portugal en la Copa del Mundo

Mientras Cristiano Ronaldo se prepara para su sexta Copa del Mundo, las preguntas sobre cuánto tiempo más podrá el legendario delantero mantener su alto nivel de juego siguen siendo relevantes. Su excompañero de equipo Beto compartió sus opiniones sobre la longevidad de la estrella de 41 años y las posibilidades de Portugal de ganar el trofeo internacional más prestigioso del fútbol. Esto fue informado por Goal.com informe .

Con la aproximación del Mundial 2026, organizado por EE. UU., Canadá y México, la atención principal se centra en la superestrella de Al-Nassr. Beto, exmiembro de la selección de Portugal, cree que aunque este torneo podría ser el último Mundial de Ronaldo, su carrera internacional no terminará por completo. Beto jugó junto a un joven Ronaldo en el Sporting CP.

"Este Mundial será el último para Cristiano, pero no sé si será su último gran torneo. Porque se cuida muy bien y está muy dedicado a su profesión. Aún puede marcar una gran diferencia dentro del área y ayudar a Portugal. Sin embargo, nadie gana solo; el juego en equipo también debe ser de alto nivel", dijo Beto.

Portugal llega al torneo con una de las plantillas más talentosas de su historia. Los dirigidos por Roberto Martinez buscan lograr un mejor resultado que el tercer puesto de 1966. Según Beto, junto con Portugal, las selecciones de España, Francia, Argentina, Alemania e Inglaterra también son reconocidas como las principales favoritas.

Cabe recordar que Portugal se enfrentará a la RD del Congo, Uzbekistán y Colombia en la fase de grupos. Para Cristiano Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro, este torneo podría ser la última oportunidad para conseguir el único trofeo que falta en su rica colección.

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Nodirbek Razzokov
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