La selección de Uzbekistán llega a su sede principal para la Copa del Mundo

El viaje y la preparación de la selección nacional de Uzbekistán, que participa en la Copa del Mundo por primera vez en la historia, están en el centro de atención de los aficionados al fútbol de todo el país. Antes del torneo, la selección disputó dos serios partidos amistosos como parte de sus concentraciones de entrenamiento y su calendario oficial de preparación.

Por desgracia, nuestros jugadores perdieron por márgenes estrechos en partidos intensos y reñidos contra Canadá y los Países Bajos, considerados entre los representantes más fuertes y experimentados del fútbol mundial. Sin embargo, estos partidos de alta responsabilidad proporcionaron al entrenador jefe datos valiosos para probar nuevos esquemas tácticos y abordar las debilidades.

Hoy comenzó una nueva y crucial fase para nuestra selección. Liderados por Fabio Cannavaro, los 'Lobos Blancos' completaron con éxito su concentración en Nueva York y llegaron a la magnífica ciudad de Atlanta, que servirá como su base principal y residencia durante la Copa del Mundo. El servicio de prensa de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA) anunció oficialmente esta noticia, compartiendo la alegría con los compatriotas. Los jugadores se han instalado en un hotel moderno en Atlanta y ya han comenzado la preparación mental y física para los próximos partidos oficiales.

Cabe destacar que en la primera ronda de esta gran Copa del Mundo, soñada por millones de compatriotas, nuestra selección se enfrentará a Colombia, uno de los famosos y temibles gigantes de Sudamérica. Los aficionados al fútbol pueden marcar esta fecha histórica en sus calendarios: este emocionante e intrigante partido comenzará oficialmente el 18 de junio de este año a las 07:00 AM, hora de Taskent. En nombre de todos los aficionados, deseamos a los pupilos de Fabio Cannavaro victorias históricas y grandes triunfos en los campos verdes de EE. UU. ¡Adelante, Uzbekistán!

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