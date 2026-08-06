Lionel Messi marca sus próximos goles con el Inter Miami

Después de disputar varios partidos con la selección argentina, el experimentado delantero Lionel Messi regresó a su club y demostró que ha recuperado su mejor forma. Según GOAL.com, el futbolista marcó dos goles contra el Atlético de San Luis, de México, en la Leagues Cup y contribuyó enormemente al triunfo de su equipo. Así lo informó Goal.com informa .

El partido comenzó de forma algo complicada para los locales. El Atlético de San Luis, representante de la Liga MX, se adelantó en el marcador apenas en el cuarto minuto gracias a un gol de David Rodríguez. Sin embargo, poco después los jugadores del Inter Miami tomaron la iniciativa y su experimentado capitán respondió de inmediato.

Los ataques de Miami y el show de Messi

En el minuto 11, Lionel Messi recibió un preciso pase desde la banda y marcó con su estilo característico para igualar el partido. El gol dio alas a los locales y, quince minutos después, Telasco Segovia puso el 2-1 en el marcador.

Después le llegó el turno a la estrella argentina. Messi marcó su segundo gol del partido para ampliar la ventaja a dos tantos, 3-1. Antes del descanso, el equipo de Miami volvió a encontrar el camino del gol, esta vez por medio de Mikael, que dejó su nombre en el marcador.

Las condiciones meteorológicas y los próximos partidos

Al final de la primera parte, Rafa Llorente, del Atlético de San Luis, recortó distancias con un espectacular disparo desde fuera del área: 4-2. Sin embargo, tras una intensa primera mitad, el partido fue suspendido temporalmente debido a las malas condiciones meteorológicas.

Tras un descanso de aproximadamente treinta minutos, el encuentro se reanudó. Lionel Messi no solo marcó dos goles, sino que también registró una asistencia tras el tanto de su compañero. En la presente temporada suma 12 goles y 8 asistencias en la MLS.

Después de este partido, el Inter Miami tiene previsto disputar su próximo encuentro el sábado 8 de agosto contra Monterrey, uno de los grandes clubes de la Liga MX. Los aficionados del equipo esperan más actuaciones brillantes de Messi.