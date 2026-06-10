La selección nacional de Noruega llevará 300 kilogramos de pescado a la Copa del Mundo

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La selección nacional de Noruega llevará 300 kilogramos de pescado a la Copa del Mundo

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los participantes del torneo no solo prestan atención a la táctica en el campo, sino también a cada pequeño detalle detrás de escena. En este sentido, la selección nacional de Noruega ha captado la atención de la comunidad deportiva mundial con su extraordinario y único plan de preparación.

Según un interesante informe de la prestigiosa publicación escandinava VG los noruegos llevarán 300 kilogramos de los mejores pescados recién capturados, junto con los chefs más reconocidos y hábiles del país, mediante vuelos especiales al país anfitrión para mantener la nutrición de sus atletas en un nivel alto durante la próxima Copa del Mundo.

El objetivo principal de esta iniciativa, puesta en marcha por el cuerpo médico y la dirección del equipo, es garantizar que los jugadores tengan acceso continuo a los alimentos saludables y de alta calidad a los que están acostumbrados en su hogar durante un torneo largo caracterizado por una alta presión mental y física. Dado que los mariscos son una parte integral de la vida diaria de los escandinavos, esta decisión parece totalmente lógica.

Según los nutricionistas deportivos modernos y expertos altamente calificados, mantener la dieta y el menú habituales de los atletas durante la competición es un factor crucial. Esto ayudará a Erling Haaland y a sus compañeros de equipo a no perder tiempo en un clima extraño, permitiéndoles concentrarse únicamente en los partidos en el campo y ayudando a una rápida recuperación y a un mayor rendimiento durante las altas cargas físicas.

Cabe señalar que la tan esperada selección nacional de Noruega ha sido ubicada en el Grupo I de la Copa del Mundo 2026. El feroz equipo liderado por Erling Haaland luchará por un lugar en los playoffs contra el gigante del fútbol mundial Francia, el representante más fuerte y físicamente imponente de África, Senegal, y la resiliente selección nacional de Irak. Veremos cuánto ayuda esta dieta especial a Noruega a avanzar desde el grupo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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