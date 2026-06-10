A pocas horas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las miradas de los analistas deportivos y millones de aficionados están puestas en la selección nacional de Portugal, uno de los principales candidatos. Bajo la dirección del experimentado Roberto Martínez, este poderoso equipo cuenta con superestrellas como Diogo Costa, Rúben Dias, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão y, por supuesto, el legendario Cristiano Ronaldo. En cuanto a plantilla, los portugueses son una fuerza temible para cualquier rival.

Sin embargo, la fase de clasificación no fue tan sencilla como se esperaba para los portugueses. Durante el torneo, los pupilos de Martínez perdieron inesperadamente 0-2 ante Irlanda y empataron contra Hungría. El equipo solo pudo asegurar su plaza en el Mundial en la última jornada decisiva, tras lograr una victoria contundente y despiadada de 9-1 sobre Armenia.

En este Mundial, Portugal está encuadrado en el Grupo K y se enfrentará a la RD del Congo, a nuestra querida selección de Uzbekistán y a la intensa selección de Colombia por un puesto en la fase eliminatoria. Según los expertos internacionales, el duelo más complejo y difícil para los portugueses en el grupo podría ser el intenso choque contra Colombia.

Actualmente, Bruno Fernandes es señalado como la figura más importante (director de juego) del equipo. El capitán del Manchester United estableció un nuevo récord absoluto en la Premier League la temporada pasada con 21 asistencias y fue nombrado mejor jugador de Inglaterra. Al mismo tiempo, la leyenda de 41 años Cristiano Ronaldo, que afronta la etapa final de su carrera, llega al Mundial con objetivos históricos. El trofeo de la Copa del Mundo es el único gran título que falta en su brillante carrera, y CR7 lo dará todo por conseguirlo.

Según los analistas, el principal problema de Portugal no es la habilidad individual, sino el equilibrio mental dentro del equipo. La presión y la atención mediática constante sobre Ronaldo pueden afectar negativamente al juego táctico colectivo. Además, los problemas disciplinarios de Rafael Leão siguen siendo un dolor de cabeza para Martínez; la estrella del AC Milan fue expulsada en un amistoso contra Chile por una entrada dura.

A pesar de ello, Portugal sigue siendo uno de los favoritos al título. Si el cuerpo técnico logra mantener la armonía y el equilibrio táctico en este equipo lleno de estrellas, podrán luchar hasta el final por el primer Mundial de su historia.

Lo más emocionante para nosotros es el histórico y apasionante choque entre Portugal y nuestra selección nacional de Uzbekistán, que comenzará el 23 de junio a las 22:00 (hora de Taskent). ¡Ese día, todo nuestro país apoyará a los «Lobos Blancos» como uno solo! ¡Mucha suerte a nuestros representantes!

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