Mohamed Salah anuncia tres condiciones clave para su nuevo club

La leyenda del Liverpool Mohamed Salah ha revelado los requisitos que su futuro equipo debe cumplir mientras se prepara para dejar Merseyside. Al entrar en la etapa final de su carrera, el delantero egipcio está considerando cuidadosamente cada detalle. Los medios de Oriente Medio informan que el jugador de 33 años prioriza un paquete financiero que esté a la altura de su estatus en el fútbol mundial. Así lo informa Goal.com .

Salah rechazó la primera oferta de la Saudi Pro League porque era inferior a las cifras financieras de su contrato actual con el Liverpool. Aunque el delantero es consciente del interés de varios continentes, no está dispuesto a aceptar una reducción salarial. Está esperando ofertas que igualen los ingresos que obtuvo durante sus años de plenitud.

Como segunda condición, Mohamed Salah exige estabilidad. Según el Liverpool Echo, el jugador tiene la intención de firmar un contrato de al menos tres años. Aunque muchos clubes dudan en ofrecer contratos a largo plazo a jugadores mayores de 30 años, Salah cree que su condición física y su consistencia goleadora demuestran que merece esa duración.

Una de las terceras y más importantes condiciones es la competitividad del proyecto deportivo. Salah no quiere mudarse a una liga en desarrollo solo para ganar dinero. Como ganador de la Premier League inglesa y de la Champions League, quiere jugar para un equipo que pueda luchar por trofeos. Su hambre de victoria aún no se ha apagado.

La despedida del delantero del Liverpool y la frialdad en su relación con el entrenador Arne Slot han alimentado su deseo de nuevos desafíos. Salah quiere que su próximo club sea un centro de nuevas victorias, no solo un lugar para terminar su carrera.