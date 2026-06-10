Los ojos de la comunidad deportiva mundial y de millones de aficionados al fútbol están actualmente fijos en la Copa Mundial 2026, que se desarrolla intensamente en los campos de Estados Unidos, Canadá y México. Junto a los emocionantes partidos, las cifras financieras detrás de escena siempre han sido de interés para los aficionados. Una prestigiosa publicación internacional que analiza constantemente los sectores del deporte y las finanzas, Finance Football ha estudiado los ingresos anuales de los seleccionadores de los equipos nacionales que participan en el mundial actual y ha publicado un ranking de los profesionales mejor pagados.

El líder absoluto de esta prestigiosa lista es el seleccionador de la selección nacional de Brasil, el famoso entrenador italiano Carlo Ancelotti. El experimentado especialista, que guía a los 'Pentacampeões' hacia la gloria mundial, percibe un salario anual neto de 10 millones de euros. El top tres y el top cinco de los entrenadores mejor pagados del mundo son los siguientes:

Julian Nagelsmann (Alemania) — El genio del fútbol alemán, que ocupa el segundo lugar en el ranking, percibe un salario anual de 7 millones de euros.

Mauricio Pochettino (EE. UU.) — El seleccionador de los estadounidenses, anfitriones del torneo, completa el top tres con un salario anual de 6 millones de euros.

Thomas Tuchel (Inglaterra) — El famoso especialista alemán que tomó las riendas de los 'Three Lions' percibe un salario anual de 5,8 millones de euros.

¡El aspecto más alegre, sorprendente y gratificante para nosotros es que el seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, ocupa el quinto lugar en este ranking financiero internacional! Los ingresos anuales del entrenador de los 'Lobos Blancos', que lograron una clasificación histórica, están fijados en 4 millones de euros. Cabe destacar que el seleccionador de la selección nacional de Portugal, Roberto Martínez, percibe la misma cantidad. Una gran intriga reside en el hecho de que estos dos famosos especialistas con salarios iguales — Cannavaro y Martínez — se enfrentarán en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial para demostrar quién es más fuerte en el campo.

Finance Football Durante el análisis de la publicación, surgió otro hecho interesante y sensacional. Resulta que el salario del seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán es significativamente más alto que el de varios entrenadores de equipos nacionales de primer nivel en el fútbol mundial. Para comparar, veamos las cifras:

El ganador de títulos importantes, el seleccionador de la selección de Francia, Didier Deschamps, gana 3,8 millones de euros al año, el seleccionador de los Países Bajos, Ronald Koeman, 3 millones de euros, y el seleccionador de los actuales campeones del mundo, Argentina, Lionel Scaloni, gana solo 2,3 millones de euros.

Está claro que la Asociación de Fútbol de Uzbekistán ha creado todas las condiciones financieras necesarias para que nuestra selección nacional pueda participar dignamente y lograr grandes resultados en este histórico Mundial. ¡Ahora es el turno de Fabio Cannavaro y sus jugadores! Esperamos que esta gran confianza e inversión den sus frutos en el campo de juego.

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