Cómo pasa sus vacaciones en Colombia la estrella del Barcelona, Lamine Yamal

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Cómo pasa sus vacaciones en Colombia la estrella del Barcelona, Lamine Yamal

Tras una temporada exitosa con la selección española y unas vacaciones de verano muy intensas, el delantero del FC Barcelona Lamine Yamal llamó la atención de los aficionados durante su viaje por Sudamérica. El sitio Goal.com informa .

El joven talento está disfrutando al máximo de sus vacaciones de verano y visitó la famosa Comuna 13 de Medellín, Colombia. Durante el viaje, el conocido creador de contenido local Westcol lo acompañó y le mostró los lugares más destacados de la ciudad.

Actuación sobre el escenario y eventos culturales

Durante su paseo por las calles de Medellín, el futbolista llamó la atención al vestir la camiseta oficial amarilla, azul y roja de la selección colombiana. Después, asistieron a un concierto gratuito al aire libre organizado por el famoso cantante Ryan Castro.

Lamine Yamal subió inesperadamente al escenario durante el concierto, donde bailó y cantó al ritmo de la famosa canción «El Ritmo que nos une» del artista. El momento fue recibido con entusiasmo por los miles de aficionados presentes y generó un amplio debate en las redes sociales.

Durante este viaje por Sudamérica, el futbolista no se limitó a las veladas musicales, sino que también conoció los centros administrativos y el patrimonio cultural de la región. En particular, visitó el centro administrativo «La Alpujarra», sede del Gobierno del departamento de Antioquia.

Durante su visita, el futbolista se reunió con representantes oficiales de la ciudad, entre ellos el alcalde Federico Gutiérrez, y posó para una foto de recuerdo. Yamal también participó en el famoso festival Feria de las Flores y en otros eventos culturales, acercándose al rico patrimonio de la región.

Con sus memorables vacaciones de verano en Colombia llegando a su fin, Lamine Yamal se prepara para regresar pronto al fútbol europeo. El talentoso extremo está terminando su viaje y listo para afrontar el exigente calendario de su club antes de la nueva temporada.

Lamine YamalFC BarcelonaColombiaFútbolFichajes
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