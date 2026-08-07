Napoli quiere fichar a Gabriel Jesus

El Napoli planea renovar por completo su línea ofensiva durante el mercado de verano. Debido a que Romelu Lukaku está cerca de abandonar el club, el conjunto napolitano ha señalado a Gabriel Jesus, delantero del Arsenal, como su principal objetivo. Goal.com y varios medios italianos de prestigio han informado de ello. Goal.com también informa.

El plan de Massimiliano Allegri y los cambios en ataque

Según Calciomercato, el entrenador Massimiliano Allegri busca reforzar la plantilla en el estadio Diego Armando Maradona. Aunque el técnico italiano planea construir el ataque en torno al danés Rasmus Højlund, necesita un jugador de primer nivel que pueda acompañarlo o ser una alternativa de garantías.

Según Corriere dello Sport, el delantero brasileño Gabriel Jesus está preparado para dejar la Premier League y comenzar una nueva etapa en su carrera. El interés por el futbolista de 29 años es elevado y se espera que las negociaciones entre las partes se intensifiquen próximamente. El club londinense valora a su jugador en unos 20 millones de euros, pero el Napoli intenta rebajar esa cifra apelando al deseo del futbolista de trasladarse a Italia.

El futuro de Romelu Lukaku y la opción del Mónaco

El fichaje de Gabriel Jesus depende en gran medida de la salida de Romelu Lukaku. El futuro del delantero belga de 33 años en Nápoles está en duda, ya que su relación con la directiva del club se ha deteriorado.

Por ahora, el AS Mónaco es considerado el principal pretendiente del experimentado delantero. El club monegasco lo ve como un candidato ideal para sustituir al internacional estadounidense Folarin Balogun. La directiva del Napoli quiere resolver cuanto antes esta operación para liberar masa salarial e inscribir a nuevos jugadores.

Si el acuerdo se concreta, el fichaje ofrecería a Gabriel Jesus una excelente oportunidad para relanzar su carrera y demostrar su valía en la Serie A. Para un jugador que ha perdido su puesto en el once titular del Arsenal, convertirse en una figura central del proyecto de Allegri resulta una propuesta muy atractiva.