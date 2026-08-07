Presentan la camiseta HercShirt V5.0, que puede usarse un mes sin lavarla

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Presentan la camiseta HercShirt V5.0, que puede usarse un mes sin lavarla

Según los fabricantes, la HercShirt V5.0 Max puede usarse durante al menos 30 días sin lavarla. Según aseguran, no desprende malos olores ni siquiera durante los entrenamientos deportivos y los viajes largos.

Para lograr este efecto, se añadieron al tejido de la camiseta siete elementos especiales que eliminan los olores. Entre ellos se encuentran el cobre, la plata, el zinc, el oro y la ceniza volcánica. Los otros dos componentes son un secreto comercial de la empresa. Según el fabricante, el cobre y la plata eliminan las bacterias responsables de los malos olores; el zinc neutraliza los compuestos producidos por la transpiración, mientras que la ceniza volcánica absorbe la humedad y los olores externos, incluido el humo.

La empresa declaró que dedicó casi diez años a crear esta camiseta. Durante ese tiempo se desarrollaron cinco versiones y se tuvieron en cuenta los comentarios de más de 10 000 clientes de más de 100 países. Según afirma, uno de los compradores llevó uno de los modelos anteriores durante casi 100 días sin sufrir problemas relacionados con los malos olores.

Comparación lado a lado de dos camisetas negras, una arrugada y otra extendida.

Aun así, los fabricantes señalan que la camiseta puede acumular polvo o mancharse, por lo que debe lavarse periódicamente en una lavadora convencional.

La versión HercShirt V5.0 Max cuesta 80 dólares, mientras que los modelos más sencillos parten de 40 dólares. El proyecto de financiación colectiva ya ha recaudado más de 274 000 dólares. Está previsto que las entregas de las camisetas comiencen en noviembre.

HercShirt V5.0 Max
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