El Atlético de Madrid inicia gestiones por el fichaje del capitán del Tottenham Cristian Romero

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El Atlético de Madrid inicia gestiones por el fichaje del capitán del Tottenham Cristian Romero

El Atlético de Madrid ha iniciado negociaciones oficiales para fichar a Cristian Romero, capitán del Tottenham, con el objetivo de reforzar aún más su defensa. El equipo de Diego Simeone ha marcado como prioridad del mercado de verano la llegada del experimentado defensor argentino a Madrid. Aunque el futbolista firmó apenas en agosto del año pasado un nuevo contrato de cuatro años con el club londinense, se esperaba que abandonara el equipo este verano. Goal.com informa .

Según BBC Sport, la directiva del Tottenham conoce plenamente el interés del club de La Liga y ya han comenzado los primeros contactos entre ambas partes. No se esperan problemas importantes para acordar las condiciones del contrato de Cristian Romero. El traspaso podría acelerarse, ya que el propio jugador vería con buenos ojos la posibilidad de continuar su carrera en otro equipo.

La postura del entrenador y la competencia

El entrenador del Tottenham declaró abiertamente que no obstaculizará la salida de los futbolistas que quieran abandonar el club. El técnico subrayó que respetará su decisión si desean aceptar nuevos desafíos. Este enfoque permite a la directiva del Tottenham estudiar libremente las ofertas oficiales que lleguen desde el Atlético de Madrid.

Sin embargo, el Atlético de Madrid no está solo en esta carrera por el fichaje. Según GOAL.com, el Inter de Milán también está mostrando interés en la lucha por el defensa central. El gigante de la Serie A también busca incorporar al futbolista argentino y se prepara para pasar próximamente a la fase decisiva de las negociaciones sobre el precio del traspaso.

Balance de la temporada y planes de los clubes

La temporada de clubes de Cristian Romero terminó siendo algo complicada. Recibió dos tarjetas rojas, lo que dificultó la situación de su equipo, y además se perdió el tramo final de la campaña por una lesión de rodilla. A pesar de ello, su experiencia internacional, incluidas sus actuaciones constantes con la selección argentina, sigue atrayendo la atención de los grandes clubes. El Tottenham trabaja actualmente en la firma de un nuevo contrato de cinco años con su compañero Micky van de Ven.

Para el Atlético de Madrid, este fichaje supondría un paso importante para mejorar la solidez de una defensa que encajó 44 goles en La Liga esta temporada. Por su parte, el Tottenham se vería obligado a buscar de inmediato un jugador capaz de sustituir a su capitán, lo que exigiría al club actuar con rapidez en el mercado de fichajes.

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