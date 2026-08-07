La Juventus está cerca de fichar a Jhon Lucumí

La Juventus de Turín ha llegado a un acuerdo para fichar al defensa central del Bologna, Jhon Lucumí. Según Goal.com, el futbolista colombiano ha acordado las condiciones de su contrato con el gigante turinés y ha aprobado un vínculo de cinco años. Ahora, las partes deberán llevar a cabo las negociaciones finales sobre el precio del traspaso. Goal.com informa que.

En esta carrera por el fichaje, la Juventus ha conseguido superar a varios grandes de la Premier League inglesa. En particular, Chelsea y Manchester United también habían mostrado interés por el defensa. Sin embargo, Jhon Lucumí estableció como prioridad continuar su carrera precisamente en el equipo turinés.

Un proyecto deportivo que se impuso a las ofertas económicas

Según la información publicada por Tuttosport, el futbolista rechazó ofertas económicas considerablemente superiores de otros equipos. En concreto, Nottingham Forest estaba dispuesto a pagarle un salario neto anual aproximadamente 1 millón de euros mayor. Aun así, el defensa eligió un contrato de cinco años con un salario anual de 2,5 millones de euros, sin incluir bonus.

La determinación de la directiva de la Juventus y el proyecto deportivo del club tuvieron una influencia decisiva en la decisión del colombiano. La posibilidad de disputar competiciones europeas, jugar en un gran club y permanecer en la Serie A pesó más para él que los beneficios económicos.

El crecimiento de Lucumí y el precio del traspaso

La reputación de Jhon Lucumí aumentó considerablemente después de sus sólidas actuaciones en las últimas grandes competiciones internacionales. En particular, llamó la atención de los especialistas al neutralizar a Cristiano Ronaldo en uno de los partidos importantes de la fase de grupos. Estas brillantes actuaciones no pasaron desapercibidas para Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus, que convirtió al futbolista en su principal objetivo para reforzar la defensa.

El Bologna protegió a su líder mediante una cláusula de rescisión de 28 millones de euros, cuya vigencia expiró a mediados de julio. Actualmente, el club ha fijado el precio del defensa central en al menos 25 millones de euros, aunque la situación contractual del futbolista obliga a coordinar cuidadosamente el acuerdo final entre los clubes.