La humanidad de un taxista tailandés conmovió a muchas personas

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La humanidad de un taxista tailandés conmovió a muchas personas

En Tailandia, un taxista se negó a cobrarle el viaje a una pasajera rusa. Su gesto se debió al terrible asesinato de dos ciudadanos rusos ocurrido recientemente en el país.

El conductor llevó a la mujer gratis hasta su destino, le expresó su solidaridad y dijo lamentar profundamente la tragedia. Su gesto humanitario generó numerosos comentarios en las redes sociales.

Cabe recordar que el 26 de julio, Diana Nazimova, de 22 años, y su hermano Roman Nazimov, de 17, desaparecieron. Poco después se descubrió que habían sido asesinados por dos delincuentes locales que querían apoderarse de su motocicleta. Las fuerzas del orden detuvieron a los sospechosos, quienes confesaron haber cometido el crimen.

Tras esta tragedia, el primer ministro tailandés pidió disculpas oficialmente a los turistas extranjeros y afirmó que se tomarían las medidas necesarias para reforzar su seguridad en el país.

TailandiaDiana NazimovaRoman Nazimov
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